Головні новини футболу 21 травня: Динамо, Шахтар і збірну України чекають вагомі зміни, а дві ліги достроково завершені

Україна скасовує змагання у двох лігах, а УПЛ переносить відновлення сезону. Про це та інше читайте у дайджесті головних новин на "Футбол 24".

Динамо, Шахтар та інші не стартують 30 травня

Як дограватимуть УПЛ? Напередодні ми спочатку дізналися про те, що Динамо, Шахтар та інші отримали проект календаря з 30 травня до 19 липня. На червень також запланували півфінали Кубка України. Фінал турніру та стикові матчі за Лігу Європи мали б відбутися на стику липня та серпня.

Однак дуже схоже на те, що відновлення чемпіонату України не відбудеться в запланований час. Шахтар і Динамо узгодили перенесення матчу – відразу кілька джерел називають нову дату, 6 червня. Річ у тім, що деякі клуби УПЛ не готові до 30 травня провести усю необхідну роботу, плюс не все узгоджено з Міністерством здоров'я і медичними протоколами.

Для киян це може бути гарна новина. Адже Динамо втратило Циганкова та ще 4-х гравців незадовго до матчу з Шахтарем. Чи то Михайличенко заганяв, чи то самі футболісти винуваті, але це провідні виконавці, тож є надія, що деякі з них можуть встигнути відновитися за 2 тижні.

Великі зміни в українському футболі

Клуби Другої ліги проголосували за дострокове завершення сезону – рішення підтримали 14 команд. Пандемія COVID-19 унеможливила продовження змагань. Більшість клубів не мали змоги виконувати вимоги медпротоколу.

Клуби Першої ліги вирішили долю чемпіонату – більшість також виступили за дострокове завершення. Утім, сезон ще може бути дограний у революційному форматі для зацікавлених команд, які прагнуть пробитися в УПЛ. Остаточне рішення про те, як визначити власників путівок в Прем'єр-лігу, тепер має ухвалити виконком УАФ.

"Це буде найкращим сценарієм": екс-захисник київського клубу Даніло Сілва назвав ідеального тренера для Динамо. Сам претендент, утім, поки чудово почувається в Європі. До слова, українські телеканали покажуть матчі Реброва і Петряка в чемпіонаті та Кубку Угорщині, які відновляться уже цього тижня, 23 травня.

Збірна України

Географія стадіонів для команди Шевченка розширилася до 8 міст. Збірна України дізналася домашні стадіони для матчів Ліги націй, кваліфікації ЧС-2022 та спарингів. У списку є кілька нових арен. Зокрема, Полтава та Ужгород можуть невдовзі прийняти великі матчі.

Водночас Шевченко ризикує втратити асистента – тренер збірної України може повернутися в Мілан, який чекає чергове оновлення.

Тим часом Руслан Маліновський поділився фотографіями з тренування Аталанти – зірка збірної України серйозно змінив імідж після 2 місяців перерви.