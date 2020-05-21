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Клуби Першої ліги вирішили долю чемпіонату – сезон може бути дограний у революційному форматі

13:20 951 Читать на русском
Клуби Першої ліги вирішили долю чемпіонату – сезон може бути дограний у революційному форматі
Клуби вирішили долю Першої ліги 2019/20 / фото з відкритих джерел

На засіданні Ради ліг ПФЛ було вирішено завершити сезон 2019/20 у його звичному форматі. Остаточне рішення повинен затвердити Виконком УАФ.

Розіграш Першої ліги 2019/20 у традиційному форматі не продовжиться. Більшість клубів підтримали дострокове завершення чемпіонату – за це проголосували представники 8 колективів. 6 були проти, 1 утримався, а 1 не з'явився на засідання, інформує Tribuna.

Клуби Другої ліги проголосували за дострокове завершення сезону

Клуби вже обговорюють сценарії завершення Першої ліги. Ймовірно, буде проведений міні-турнір за участю перших 6 команд турнірної таблиці (Рух, Волинь, Минай, Інгулець, Оболонь-Бровар та Агробізнес).

25 травня клуби отримають опитування, в яких повинні поділитися своїм баченням щодо даного питання. Після цього ПФЛ обговорить ці варіанти на виконкомі УАФ.

Нагадаємо, Інгулець, який посідає 4 місце, наполягав на відновленні чемпіонату. В іншому випадку клуб погрожував звернутися навіть до CAS у Лозанні, адже вважає, що саме Інгулець повинен здобути путівку в УПЛ.

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Рух Рух Минай Минай Агробізнес Агробізнес коронавірус Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Волинь Волинь Перша ліга Інгулець Інгулець Головне ПФЛ
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