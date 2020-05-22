Главные новости футбола 21 мая: Динамо, Шахтер и сборную Украины ждут серьезные изменения, 2 лиги досрочно завершены

Украина отменяет соревнования в двух лигах, а УПЛ переносит возобновление сезона. Об этом и другом читайте в дайджесте главных новостей на "Футбол 24".

Динамо, Шахтер и другие не стартуют 30 мая

Как доигрывать УПЛ? Накануне мы сначала узнали о том, что Динамо, Шахтер и другие получили проект календаря с 30 мая по 19 июля. На июнь также запланировали полуфиналы Кубка Украины. Финал турнира и стыковые матчи Лиги Европы должны были состояться на стыке июля и августа.

Однако очень похоже на то, что возобновление чемпионата Украины не состоится в запланированное время. Шахтер и Динамо согласовали перенос матча – сразу несколько источников называют новую дату, 6 июня. Дело в том, что некоторые клубы УПЛ не готовы до 30 мая провести всю необходимую работу, плюс не все согласовано с Министерством здравоохранения и по медицинским протоколам.

Для киевлян это может быть хорошая новость. Ведь Динамо потеряло Цыганкова и еще 4-х игроков незадолго до матча с Шахтером. То ли Михайличенко загонял, то сами футболисты виноваты, но это ведущие исполнители, поэтому есть надежда, что некоторые из них успеют восстановиться за 2 недели.

Большие изменения в украинском футболе

Клубы Второй лиги проголосовали за досрочное завершение сезона – решение поддержали 14 команд. Пандемия COVID-19 исключила возможность продолжения соревнований. Большинство клубов не могли выполнять требования медпротокола.

Клубы Первой лиги решили судьбу чемпионата – большинство также выступили за досрочное завершение. Впрочем, сезон еще может быть доигран в революционном формате для заинтересованных команд, которые стремятся пробиться в УПЛ. Окончательное решение о том, как определить обладателей путевок в Премьер-лигу, теперь должен принять исполком УАФ.

"Это будет наилучшим сценарием": экс-защитник киевского клуба Данило Силва назвал идеального тренера для Динамо. Сам претендент, впрочем, пока прекрасно чувствует себя в Европе. К слову, украинские телеканалы покажут матчи Реброва и Петряка в чемпионате и Кубке Венгрии, которые возобновятся уже на этой неделе, 23 мая.

Сборная Украины

География стадионов для команды Шевченко расширилась до 8 городов. Сборная Украины узнала домашние стадионы для матчей Лиги наций, квалификации ЧМ-2022 и спаррингов. В списке есть несколько новых арен. В частности, Полтава и Ужгород могут вскоре принять большие матчи.

В то же время Шевченко рискует потерять ассистента – тренер сборной Украины может вернуться в Милан, который ждет очередное обновление.

Между тем Руслан Малиновский поделился фотографиями с тренировки Аталанты – звезда сборной Украины серьезно изменил имидж после 2 месяцев перерыва.