Маліновський поділився фотографіями з тренування Аталанти – як виглядає зірка збірної України після 2 місяців перерви

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський нарешті може тренуватися після затяжної паузи через пандемію коронавірусу.

Українець у своєму Instagram опублікував кілька фотографій з тренування.

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Аталанта проводила останній офіційний матч ще 10 березня, після цього Маліновський та інші гравці були змушені підтримувати форму вдома упродовж двох місяців. Командні тренування відновилися лише три дні тому (18 травня) з певними обмеженнями.

Додамо, що остаточне рішення щодо формату та термінів відновлення італійської Серії А ухвалять 28 травня.

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