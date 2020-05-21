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Шахтар – Динамо: клуби домовилися про перенесення матчу – відома нова дата

20:44 1865 Читать на русском
Шахтар – Динамо: клуби домовилися про перенесення матчу – відома нова дата
Шахтар – Динамо / Сайт "гірників"

Журналіст Олег Ящук поділився інсайдом щодо нової дати проведення матчу 24 туру УПЛ між Шахтарем і Динамо.

Українське Класичне може не відбутися у запланований день – 30 травня.

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"На 90% вирішено. Шахтар – Динамо відбудеться на тиждень пізніше, ніж було заплановано. В суботу, 6 червня, в Києві на Олімпійському. Клуби між собою вже домовилися", – написав Ящук у своєму Instagram.

Додамо, що звітний поєдинок повинен був стати першим для обох грандів після двомісячної перерви.

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Шахтар Шахтар Олег Ящук (журналіст) Динамо Динамо Головне
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