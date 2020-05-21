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Клуби Другої ліги проголосували за дострокове завершення сезону

12:27 472 Читать на русском
Клуби Другої ліги проголосували за дострокове завершення сезону
Друга ліга 2019/20 завершена / ФК Чорноморець

На спеціальному засіданні Ради ліг ПФЛ було вирішено достроково завершити змагання у Другій лізі 2019/20.

Як відомо, нещодавно президенти більшості клубів Другої ліги підтримали пропозицію завершити чемпіонат через пандемію COVID-19. Більшість клубів не мали змоги виконувати вимоги медпротоколу.

Тепер же за це рішення проголосували на засіданні Ради ліг ПФЛ, яке проходить в ці хвилини на київській Оболонь-Арені. За завершення сезону проголосували 14 клубів, 5 – проти, а 1 утримався, повідомляє Tribuna.

Питання щодо обміну клубами між Другою та Першою лігами буде вирішуватися після завершення аналогічного голосування щодо догравання Першої ліги.

Після 20-ти турів Групи А таблицю очолюють Нива Т, Полісся та Верес відповідно. У групі Б ситуація наступна – ВПК Агро, Кристал та Альянс.

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Теги
коронавірус Головне ПФЛ Друга ліга
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