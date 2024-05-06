"Попереду нас чекає перехідний період, і я буду його частиною. Я б не говорив, що буде страшно, "цікаво" і "захопливо" – більш відповідні слова. Думаю, зараз клуб зосереджений на визначенні фігури наступного головного тренера, і наразі це найголовніше.

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Як я вже говорив, я дуже щасливий тут. Я люблю цей клуб, ви й самі це бачите. Ліверпуль вже став великою частиною мого життя. Це все, що я можу сказати. Дуже пишаюся, що грав і бився за Юргена Клоппа. Вважаю, ця боротьба була успішною", – цитує ван Дейка ВВС.

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