Динамо втратило Циганкова та ще кількох гравців незадовго до матчу з Шахтарем

Вихід з карантину не обійшовся без кадрових негараздів для столичної команди. Одразу кілька футболістів опинилися в лазареті вже після перших тренувань.

Після повернення динамівців до тренувань у групах у кількох підопічних Олексія Михайличенка виникли проблеми зі здоров'ям. Зокрема, травми отримали Віктор Циганков, Микита Бурда та Микола Шапаренко. Про це повідомили в ефірі програми ТаТоТаке.

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Імена інших двох травмованих футболістів Динамо наразі не уточнюються.

Зауважимо, що Бурда через серйозну травму коліна пропустив кілька місяців та лише нещодавно повернувся з лазарету. Певні проблеми були і в Циганкова, який тепер ризикує опинитися поза грою до середини червня.

Нагадаємо, 22 травня Динамо проведе товариський матч проти Руха, а 30 травня кияни повинні зіграти поєдинок 24 туру УПЛ проти Шахтаря. До слова, після 23 турів підопічні Михайличенка посідають лише 3 місце в УПЛ.

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