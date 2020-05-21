Як дограватимуть УПЛ – Динамо, Шахтар та інші клуби отримали проект календаря

Всі 12 клубів Української Прем'єр-Ліги отримали проект календаря догравання сезону 2019/20. Очікується, що 32 тур УПЛ буде зіграний 19 липня.

Нагадаємо, чемпіонат України серед команд УПЛ був призупинений після 23 турів через пандемію коронавірусу. Лідирує Шахтар, який випереджає Динамо та Зорю на 13 очок.

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Відповідно до попереднього плану, змагання в УПЛ поновляться 30 травня – саме тоді будуть зіграні матчі 24 туру. А от останній тур пройде 19 липня – клуби попросили змістити дату закінчення першості на один тиждень, інформує Sportarena.

Півфінали Кубка України заплановано провести 24 червня, а фінал – 25 липня. Нагадаємо, господарем фінального поєдинку повинен стати Тернопіль. А от матчі плей-офф за місце в Лізі Європи планують зіграти 29 липня та 1 серпня. Після затвердження проекту календаря клубами УПЛ його повинен схвалити Виконком УАФ.

Календар завершальної частини УПЛ 2019/20 (базові дати):

24 тур – 30 травня

25 тур – 6 червня

26 тур – 13 червня

27 тур – 20 червня

28 тур – 27 червня

29 тур – 4 липня

30 тур – 11 липня

31 тур – 15 липня

32 тур – 19 липня.

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