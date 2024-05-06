Після відмови Ральфа Рангніка очолити Баварію мюнхенський клуб почав процес пошуку наставника практично з нуля. Тепер у списку з'явився старий друг. Як інформує Kicker, в офісі Рекордмайстра всерйоз обговорюють варіант із запрошенням Еріка Тен Хага, який зараз тренує Манчестер Юнайтед.

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Баварія для нього – не чужий клуб. Він тренував другу команду мюнхенців з 2013 по 2015 рік і постійно відвідував тренування Пепа Гвардіоли. Що цікаво, англійська преса сватає чинного наставника Баварії Томаса Тухеля на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед. Джерело зазначає, що боси Баварії відклали питання з призначенням нового тренера до кінця сезону. Однак не можна виключати можливий "обмін" тренерами з Манчестер Юнайтед.

Раніше Тен Хаг відповідав на критику журналістів щодо гри "червоних дияволів" наявним у його розпорядженні складом. Він заявив, що ці гравці не зможуть грати у футбол, який демонстрував його Аякс.

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