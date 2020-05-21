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Збірна України дізналася домашні стадіони для матчів Ліги націй, кваліфікації ЧС-2022 та спарингів – є кілька нових арен

17:52 1263 Читать на русском
Збірна України дізналася домашні стадіони для матчів Ліги націй, кваліфікації ЧС-2022 та спарингів – є кілька нових арен
Андрій Шевченко / Сайт УАФ

УАФ оприлюднила повний список міст, які матимуть змогу приймати поєдинки збірної України з 2020 по 2022 роки.

Всього до переліку увійшли вісім стадіонів з восьми міст, інформує офіційний сайт УАФ.

Шевченко ризикує втратити асистента – тренер збірної України може повернутися в Мілан

– Київ, НСК Олімпійський (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація ЧС);

– Харків, ОСК Металіст (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація ЧС);

– Львів, Арена Львів (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація ЧС);

– Одеса, Чорноморець (товариські матчі, кваліфікація ЧС);

– Дніпро, Дніпро-Арена (товариські матчі, кваліфікація ЧС);

– Запоріжжя, Славутич-Арена (товариські матчі, кваліфікація ЧС);

– Полтава, Ворскла ім. О. Бутовського (товариські матчі);

– Ужгород, Авангард (товариські матчі).

Увагу привертає присутність у списку Ужгорода та Полтави. Саме на Авангарді збірна України провела свій перший матч в історії (поразка 1:3 від угорців у 1992-му), натомість стадіон ім. Бутовського ще жодного разу не приймав головну команду країни.

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Теги
Головне Ліга націй Ворскла імені О. Бутовського Авангард Уж Україна Україна УАФ Збірна України футбольні стадіони
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