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Українські телеканали покажуть матчі чемпіонату та Кубка Угорщини

10:10 497 Читать на русском
Українські телеканали покажуть матчі чемпіонату та Кубка Угорщини
Сергій Ребров / ФК Ференцварош

Поєдинки чемпіонату і Кубка Угорщини будуть доступні на телеканалах Sport 1, Sport 2 і Sport 2 Baltic.

Як відомо, вже 23 травня повертається чемпіонат Угорщини. Українські вболівальники матимуть змогу переглянути поєдинок за участю команди Сергія Реброва (Ференцварош – Дебрецен), який пройде у суботу. Початок – о 17:00, інформує офіційний сайт Поверхность ТВ.

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Того ж дня будуть транслюватися поєдинки півфіналу Кубка Угорщини між МТК та Гонведом, а також Мезекевешд – Фехервар. Дані матчі також будуть показані у прямому ефірі.

Нагадаємо, у чемпіонаті Угорщини виступають низка українських футболістів – Іван Петряк, Олександр Зубков, Ігор Харатін та інші. За вісім турів до фінішу Ференцварош лідирує з відривом у три очки від Фехервара, маючи дві гри в запасі.

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