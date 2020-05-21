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Шевченко ризикує втратити асистента – тренер збірної України може повернутися в Мілан

15:04 367 Читать на русском
Шевченко ризикує втратити асистента – тренер збірної України може повернутися в Мілан
Мауро Тассотті та Андрій Шевченко / УЄФА

Мауро Тассотті, який працює асистентом Андрія Шевченка у збірній України, може здійснити камбек у рідний для себе Мілан.

Як відомо, новим тренером "россонері" може стати Ральф Рангнік – сторони ведуть перемовини вже досить давно. Німець начебто хоче повернути Мілану "італійську душу" та роздумує над запрошенням Мауро Тассотті у свій тренерський штаб, повідомляє Milan News з посиланням на Tuttosport.

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60-річний Тассотті є справжньою легендою Мілана, у складі якого виграв 5 Скудетто та тричі перемагав у Кубку чемпіонів. Іншим кандидатом на посаду асистента Рангніка є Даніеле Бонера. Цікаво, що раніше у Мілан активно сватали і самого Шевченка, але українська легенда налаштований продовжити роботу з "синьо-жовтими" до завершення чемпіонату Європи.

Тассотті став асистентом Шевченка у збірній України у 2016 році – одразу після затвердження Андрія Миколайовича у статусі головного тренера національної команди. До цього італієць 15 років працював у тренерському штабі Мілана.

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