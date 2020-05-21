"Це буде найкращим сценарієм для Динамо": Даніло Сілва назвав ідеального тренера для киян

Колишній захисник Динамо Даніло Сілва, який наразі виступає у складі Лос-Анджелеса, вважає Сергія Реброва оптимальним наставником для "біло-синіх".

"Хто був найкращим тренером Динамо, з яким я працював? Ребров, звичайно. Були і гра, і результат. Він – найкращий тренер у моїй кар'єрі. Ребров ставив новий футбол, разом з Раулем вони змінили нашу гру. Всі бачили, як змінюється Динамо.

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Ребров – тренер зі свіжим поглядом, Рауль – досвідчений фахівець. Тому їхній тандем і спрацював. Хочу, щоб Ребров повернувся в Динамо. Якщо це трапиться, то буде найкращим сценарієм для клубу", – розповів Сілва Sportarena.

Нагадаємо, 33-річний бразилець провів у Києві 7 років. Влітку 2017-го повернувся на батьківщину, а зараз захищає кольори Лос-Анджелеса.

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