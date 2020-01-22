Головні новини футболу 21 січня: Зінченко повернувся у склад Ман Сіті, Карпати втрачають гравців, проблеми Ярмоленка

Зінченко вперше у 2020 році зіграв в АПЛ / ФК Манчестер Сіті

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 січня.

Україна

Динамо відсторонило головного лікаря першої команди через допінг-скандал з Артемом Бєсєдіним. Санкція діятиме до з'ясування всіх причин і остаточного вердикту УЄФА щодо цього питання. Також кияни отримали неприємні новини з лазарету – Беньямін Вербіч отримав травму та вибув на кілька днів.

Крім того, кияни подали позов у ФІФА через заборгованість Сан-Паулу за трансфер Че Че.

Карпати продовжують втрачати гравців. Після відходу Понде та Ді Франко ще четверо виконавців розірвали контракт з клубом, а пізніше львів'яни повідомили про перехід Олексія Гуцуляка в Десну.

Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко зацікавив Арсенал, який начебто вже розпочав перемовини щодо трансферу.

Топ-матчі дня

Олександр Зінченко повернувся у стартовий склад Манчестер Сіті, а команда Гвардіоли здобула мінімальну перемогу над Шеффілд Юнайтед завдяки м'ячу Серхіо Агуеро. В іншому поєдинку АПЛ Арсенал врятував нічию з Челсі, граючи у меншості більшу частину матчу.

Наполі здолав Лаціо та вийшов у півфінал Кубка Італії.

Інші головні події

Андрій Ярмоленко не зіграє проти лідерів АПЛ – головний тренер Вест Хема розповів про хід відновлення вінгера збірної України від травми ахілла, через яку він вже пропустив місяць.

Василь Кравець увійшов до символічної збірної тижня в Сегунді, а Денис Олійник продовжить виступи за кордоном.

Черговий скандал з договірняками в Іспанії – клуб купував матчі за допомогою екс-гравця Барселони.