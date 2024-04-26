Нападник ПСЖ Уго Екітіке остаточно перебрався в Німеччину. Він продовжить виступати за Айнтрахт.

На своєму офіційному сайті орли повідомили про активацію опції викупу 21-річного форварда парижан. Уго Екітіке підписав контракт з Айнтрахтом до 2029 року.

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Як інформує L'equipe, ПСЖ отримає від німецького клубу за повноцінний трансфер француза 16,5 мільйона євро. Уго Екітіке перейшов до парижан у 2022 році за 38 мільйонів євро, утім, не зміг закріпитися у стартовому складі й переконати керівництво.

Загалом за ПСЖ 21-річний француз зіграв у 33 матчах у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав чотири асисти.

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