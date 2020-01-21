Карпати оголосили про перехід Гуцуляка в Десну

Львівський клуб повідомив про відхід свого вихованця в команду Олександра Рябоконя.

"Зелено-білі" узгодили з Десною трансфер форварда Олексія Гуцуляка, інформує офіційний сайт львівського клубу. Про деталі переходу не повідомляється.

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Гуцуляк дебютував в УПЛ у 2015 році. У футболці Карпат він зіграв 100 матчів, у яких забив 12 голів. У поточному сезоні він відзначився 2 голами та однією результативною передачею у 12 матчах чемпіонату України.

Нагадаємо, що Карпати сьогодні попрощалися ще з чотирма гравцями – Олександром Кучером, Олексієм Ковтуном, Сергієм Вакуленком та Назаром Вербним.

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