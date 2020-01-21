toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Карпати оголосили про перехід Гуцуляка в Десну

22:13 760 Читать на русском
Карпати оголосили про перехід Гуцуляка в Десну
Олексій Гуцуляк / ФК Карпати

Львівський клуб повідомив про відхід свого вихованця в команду Олександра Рябоконя.

"Зелено-білі" узгодили з Десною трансфер форварда Олексія Гуцуляка, інформує офіційний сайт львівського клубу. Про деталі переходу не повідомляється.

Карпати оголосили 6 суперників на зборі в Туреччині – "зелено-білі" зіграють проти Динамо Брест

Гуцуляк дебютував в УПЛ у 2015 році. У футболці Карпат він зіграв 100 матчів, у яких забив 12 голів. У поточному сезоні він відзначився 2 голами та однією результативною передачею у 12 матчах чемпіонату України.

Нагадаємо, що Карпати сьогодні попрощалися ще з чотирма гравцями – Олександром Кучером, Олексієм Ковтуном, Сергієм Вакуленком та Назаром Вербним.

Карпати на дні: хто винен у провалі "зелено-білих" і як далі бути?

blog_ava
СПАЛ здобув сенсаційну перемогу над Аталантою: систематичні проблеми в футболі бергамасків і посилення гри Маліновським
02:43
4901
Теги
Трансфери Десна Десна Трансфери чемпіонату України Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
1
хв
Ювентус
21:45
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук