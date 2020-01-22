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Арсенал у видовищному матчі врятував нічию з Челсі – "каноніри" 70 хвилин провели у меншості

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Арсенал у видовищному матчі врятував нічию з Челсі – "каноніри" 70 хвилин провели у меншості
Челсі – Арсенал: звіт на матч АПЛ

Челсі в рамках матчу 24-го туру АПЛ не зміг втримати перемогу над Арсеналом (2:2).

28’ Жоржінью
84’ Сесар Аспілікуета
 
Давід Луїс 26’
Габріел Мартінеллі 63’
Ектор Бельєрін 88’
26’ Давід Луїс
28’ Жоржінью
63’ Габріел Мартінеллі
84’ Сесар Аспілікуета
88’ Ектор Бельєрін

Арсенал спробував розпочати поєдинок активно, однак нічого небезпечного створити не вдалося. Атакувальний запал гостей затух хвилин за п'ять, а вже на 7-й Челсі міг відкривати рахунок внаслідок красивої комбінації з пасами п'яткою та ударом Ковачіча з лінії штрафного – його встигли заблокувати. До 16-ї хвилини "аристократи" мали у активі цілий вагон моментів: Крістенсен замикав головою подачу з кутового (повз дальній кут), Абрахам нею ж з кількох метрів відправив м'яч у руки Лєно, а Хадсон-Одой з лівого флангу закрутив сферу за комірець голкіперу – поперечина!

Арсенал банально не міг вилізти з власної половини поля, раз за разом помиляючись під високим пресингом Челсі. На 25-й хвилині це вилилось у катастрофу: Мустафі невдало скинув м'яч назад, Абрахам його перехопив, а Давід Луїс зніс Таммі біля власних воріт – червона картка і пенальті! Його впевнено реалізував Жоржінью.

Як не дивно, але вдесятьох гості стали грати більш дисципліновано, в останні 20 хвилин першого тайму дозволивши "аристократам" створити всього один гольовий момент – це Хадсон-Одой вистрілив з підйому метрів з 20-ти у дальній кут, змусивши Лєно виконувати красивий сейв. До перерви по воротах "канонірів" пройшло ще кілька ударів, однак жоден з них небезпечним не був. Челсі домінував, але не добив Арсенал.

На старті другого тайму господарі могли подвоїти свою перевагу, але удар Канте з меж штрафного заблокував Мустафі – можливо, рукою. Арбітр проігнорував цей епізод, а подальші атаки Челсі несподівано дали збій. Катаючи м'яч практично в чужому штрафному, підопічні Френка Лемпарта не створювали моментів біля воріт Лєно, а на 62-й хвилині Арсенал ще й зрівняв рахунок: Мустафі виніс м'яч у центр, Канте впав при перехопленні, а Мартінеллі завдяки невдачі француза вилетів на побачення з Кепою – 1:1!

Це був передостанній гострий випад "канонірів" у матчі, але у "аристократів" з організацією небезпечних епізодів також не клеїлося. Перша реальна нагода побачити гол сталася аж на 72-й хвилині, коли Вілліан потужно вистрілив з гострого кута – Лєно парирував. На 80-й забивати міг Барклі, однак і його удар головою з кількох метрів голкіпер витягнув. Мікель Артета все зрозумів, кинувши у бій центрбека Холдінга, але на 84-й хвилині сталося те, що мало статися: Хадсон-Одой прострілив з лівого флангу на лінію воротарського, а Аспілікуета замкнув у дотик – 2:1!

Арсенал пішов у ва-банк, забувши про оборону. Дуже неочікувано для всіх це принесло успіх: Бельєрін на 87-й хвилині змістився на лінію карного майданчика й філігранним ударом відправив м'яч точно у дальній кут – 2:2!

Тепер вже Челсі потрібно було летіти в атаку, що ледь не вилилось у гол Батшуаї на 89-й – бельгієць замкнув простріл з правого флангу неточним пострілом з близької дистанції! Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Челсі залишився на четвертій позиції в турнірній таблиці, маючи 40 очок у активі, а Арсенал, набравши 30, піднявся на десяту сходинку.

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