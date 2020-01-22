Арсенал у видовищному матчі врятував нічию з Челсі – "каноніри" 70 хвилин провели у меншості

Челсі в рамках матчу 24-го туру АПЛ не зміг втримати перемогу над Арсеналом (2:2).

Арсенал спробував розпочати поєдинок активно, однак нічого небезпечного створити не вдалося. Атакувальний запал гостей затух хвилин за п'ять, а вже на 7-й Челсі міг відкривати рахунок внаслідок красивої комбінації з пасами п'яткою та ударом Ковачіча з лінії штрафного – його встигли заблокувати. До 16-ї хвилини "аристократи" мали у активі цілий вагон моментів: Крістенсен замикав головою подачу з кутового (повз дальній кут), Абрахам нею ж з кількох метрів відправив м'яч у руки Лєно, а Хадсон-Одой з лівого флангу закрутив сферу за комірець голкіперу – поперечина!

Арсенал банально не міг вилізти з власної половини поля, раз за разом помиляючись під високим пресингом Челсі. На 25-й хвилині це вилилось у катастрофу: Мустафі невдало скинув м'яч назад, Абрахам його перехопив, а Давід Луїс зніс Таммі біля власних воріт – червона картка і пенальті! Його впевнено реалізував Жоржінью.

Як не дивно, але вдесятьох гості стали грати більш дисципліновано, в останні 20 хвилин першого тайму дозволивши "аристократам" створити всього один гольовий момент – це Хадсон-Одой вистрілив з підйому метрів з 20-ти у дальній кут, змусивши Лєно виконувати красивий сейв. До перерви по воротах "канонірів" пройшло ще кілька ударів, однак жоден з них небезпечним не був. Челсі домінував, але не добив Арсенал.

На старті другого тайму господарі могли подвоїти свою перевагу, але удар Канте з меж штрафного заблокував Мустафі – можливо, рукою. Арбітр проігнорував цей епізод, а подальші атаки Челсі несподівано дали збій. Катаючи м'яч практично в чужому штрафному, підопічні Френка Лемпарта не створювали моментів біля воріт Лєно, а на 62-й хвилині Арсенал ще й зрівняв рахунок: Мустафі виніс м'яч у центр, Канте впав при перехопленні, а Мартінеллі завдяки невдачі француза вилетів на побачення з Кепою – 1:1!

Це був передостанній гострий випад "канонірів" у матчі, але у "аристократів" з організацією небезпечних епізодів також не клеїлося. Перша реальна нагода побачити гол сталася аж на 72-й хвилині, коли Вілліан потужно вистрілив з гострого кута – Лєно парирував. На 80-й забивати міг Барклі, однак і його удар головою з кількох метрів голкіпер витягнув. Мікель Артета все зрозумів, кинувши у бій центрбека Холдінга, але на 84-й хвилині сталося те, що мало статися: Хадсон-Одой прострілив з лівого флангу на лінію воротарського, а Аспілікуета замкнув у дотик – 2:1!

Арсенал пішов у ва-банк, забувши про оборону. Дуже неочікувано для всіх це принесло успіх: Бельєрін на 87-й хвилині змістився на лінію карного майданчика й філігранним ударом відправив м'яч точно у дальній кут – 2:2!

Тепер вже Челсі потрібно було летіти в атаку, що ледь не вилилось у гол Батшуаї на 89-й – бельгієць замкнув простріл з правого флангу неточним пострілом з близької дистанції! Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Челсі залишився на четвертій позиції в турнірній таблиці, маючи 40 очок у активі, а Арсенал, набравши 30, піднявся на десяту сходинку.