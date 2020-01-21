Манчестер Сіті дотиснув Шеффілд Юнайтед – Зінченко повернувся, Гвардіолу рятує джокер

Манчестер Сіті переміг Шеффілд Юнайтед (1:0) у поєдинку 24 туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті стартував о 21:30 за київським часом. "Містяни" після нічиєї з Крістал Пелас у попередньому турі фактично втратили шанси на чемпіонство – їхнє відставання від Ліверпуля на момент початку гри складало 16 очок при наявності гри в запасі у мерсисайдців.

Шеффілд Юнайтед приємно дивує, набравши після 23-х турів 33 очки. Підопічні Кріса Вайлдера цілком можуть змаханутися на єврокубки, адже відставали від 5-го місця, яке наразі посідає МЮ, лише на 1 бал. Більше того – "клинки" пропустили лише 22 голи у 23-х матчах, що є другим показником Прем'єр-ліги після Ліверпуля.

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу із Зінченком у складі

У першому колі на Етіхаді Ман Сіті переміг Шеффілд Юнайтед з рахунком 2:0. Голи забивали Серхіо Агуеро та Кевін де Брюйне. Олександр Зінченко тоді відіграв весь матч, після чого навіть не потрапляв у 2020 році в заявку на поєдинок АПЛ. Проте цей матч півзахисник збірної України розпочав з перших хвилин, а от Бенжамен Менді через чергове пошкодження опинився поза заявкою. Окрім Зінченка, у стартовий склад повернувся Емерік Ляпорт, який пропустив кілька місяців через травму. Загалом Гвардіола застосував значну ротацію, серйозно змінивши склад порівняно з поєдинком проти Крістал Пелас.

Вже на 2-й хвилині Жезус міг вийти віч-на-віч з Хендерсоном, але невчасно спіткнувся і не зумів наздогнати м'яч. Зінченко завдав першого удару в матчі – після розіграшу кутового українець з-за меж штрафного запустив м'яч вище воріт. Перед тим Фернандінью перервав небезпечну передачу у центр штрафного "містян". До слова, Манчестер Сіті переважно діяв за схемою з трьома центрбеками, роль яких виконували Фернандінью, Отаменді та Ляпорт. Зінченко та Вокер діяли на лівій та правій бровках відповідно.

Бешіч грубо зіграв у підкаті проти Ляпорта та отримав заслужену жовту, а от француз неабияк налякав тренерський штаб Ман Сіті, залишившись лежати на газоні. На щастя, Ляпорт все ж продовжив поєдинок.

На 19-й хвилині Сіті втратив вбивчий момент. Стерлінг у центрі поля відібрав м'яч, обігрався з Марезом та пробив метрів з 10-ти – Хендерсон класним сейвом врятував Шеффілд! Зінченко класно вступив у боротьбу в чужому штрафному та заробив кутовий. Було чітко помітно, що м'яч вийшов від гравця господарів, але арбітр Лі Мейсон вважав інакше – удар від воріт. Після навісу Зінченка у штрафний "клинків" Фернандінью скинув у центр на Отаменді, той ефектно пробив у падінні – знову Хендерсон! Міг бути шедевр, якби не голкіпер Шеффілд Юнайтед. Наступна атака Сіті завершилася невдалим пострілом Стерлінга – значно вище воріт. Команда Гвардіоли у перші півгодини більше володіла м'ячем (38 на 62%), завдала 4 удари проти 0 у суперника, але забити не змогла.

На 35-й хвилині Марез увірвався у штрафний майданчик, пройшов двох суперників, але був збитий третім. Лі Мейсон призначив пенальті, який не реалізував Жезус. Бразилець пробив у лівий від себе кут, проте не надто вдало, а Хендерсон у блискучому стрибку дістав м'яч! Існував ризик, що арбітр змусить перебити, адже ще до удару кілька гравців забігли у штрафний, але рефері проігнорував цей факт. Просто феєричну гру демонстрував колишній голкіпер Манчестер Юнайтед у першому таймі. Його 3 сейви допомогли "клинкам" вистояти у перших 45 хвилин попри повну перевагу Ман Сіті. На останній хвилині тайму Зінченко віддав на де Брюйне, але той пробив вище. 0:0 – з таким рахунком команди пішли на перерву.

По перерві Сіті продовжував тиснути. Жезус заробив небезпечний штрафний, але де Брюйне замість удару вирішив навісити – невдало. Господарі відповіли двома поспіль кутовими, з яких не витиснули жодних дивідендів. Родріго підсікав м'яч у дальній кут після подачі кутового, проте трохи не влучив. Той же іспанець навісив на Жезуса, удар якого парирував Хендерсон. Свій момент був і у команди Вайлдера – на 62-й хвилині Зінченко невдало вибив м'яч, а атака Шеффілда завершилася ударом Муссе в руки Едерсону. Перший удар у площину воріт "містян", до слова. Зінченко отримав пас від Стерлінга у штрафному Шеффілда, але сфолив, намагаючись дістати м'яч у підкаті. Одразу після цього Жезус залишив поле, замість нього вийшов Агуеро.

На 71-й хвилині хороший шанс втратили господарі. Макберні не зумів замкнути простріл з флангу після затяжної атаки, хоч до воріт було метрів 5. Не забиваєш ти – забивають тобі. Серхіо Агуеро забив чи не першим дотиком після виходу на поле. Після прострілу де Брюйне Хендерсон невдало зіграв на виході, а аргентинець без проблем вразив порожні ворота. Після цього замість Ляпорта з'явився Ерік Гарсія.

У підсумку 0:1 – найкраща атака чемпіонату дотиснула другу найкращу оборону, хоча обидві команди ще могли змінити рахунок на табло. Ман Сіті здобув мінімальну перемогу та скоротив відставання від Ліверпуля до 13 очок, але команда Клоппа має ще 2 гри в запасі. Шеффілд Юнайтед залишився на 7-й сходинці – 33 пункти.