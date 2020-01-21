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Динамо відсторонило головного лікаря клубу від роботи з першою командою через допінг-скандал з Бєсєдіним, – ЗМІ

16:59 9753 Читать на русском
Динамо відсторонило головного лікаря клубу від роботи з першою командою через допінг-скандал з Бєсєдіним, – ЗМІ
Леонід Миронов / фото з відкритих джерел

Керівництво столичного клубу прийняло рішення відсторонити від роботи з першою командою головного лікаря клубу Леоніда Миронова.

Причиною такого рішення стала позитивна допінг-проба форварда Динамо Артема Бєсєдіна, інформує Sportarena. Миронов відсторонений до з'ясування всіх причин і остаточного вердикту УЄФА щодо цього питання.

Бєсєдін ризикує отримати 4 роки дискваліфікації за вживання допінгу – форвард не визнає свою провину

Нагадаємо, Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу 5 туру Ліги Європи проти Мальме. Йому загрожує дискваліфікація на 4 роки. УЄФА відсторонив Бєсєдіна від будь-якої футбольної активності до закінчення розгляду справи. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, нападник дізнається рішення антидопінгового центру 27 лютого.

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