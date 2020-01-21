Клуб Прімери нахабно купував матчі, але все одно вилетів: екс-гравець Барселони особисто передавав гроші

Іспанію сколихнув черговий скандал з організацією договірних матчів. Екс-функціонер Осасуни називає суми та гравців, причетних до футбольної корупції.

Звідки взялась "справа Осасуни"

На лаві підсудних опинились шестеро колишніх директорів наварського клубу, троє екс-гравців Бетіса та два агенти з нерухомості. Їх звинувачують у незаконному розтрачанні коштів, привласненні чужого майна, фальсифікації документів і організації договірних матчів. Усім потенційним порушникам загрожує тюремне ув'язнення на термін від 4 до 15 років.

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Ці злочини, ймовірно, були вчинені у період "правління" президента "рохільйос" Мігеля Арчанко (2012-2014), якого затримали восени 2019-го. З банківських рахунків Осасуни незаконним шляхом вивели 2,2 млн євро. Близько 650 тисяч євро горе-керівництво заплатило трьом гравцям Бетіса, Антоніо Амайї, Жорді Фігерасу та Хаві Торресу, щоб севільці організували перемогу над Вальядолідом, а потім поступились памплонцям, у двох завершальних турах сезону-2013/14. Схема спрацювала ідеально, але "червоні" все ж не врятувались від пониження у класі.

Екс-менеджер Осасуни Анхель Віскай вирішив зробити щиросердне зізнання, розкривши шокуючі подробиці злочинів тогочасної ради директорів: виплати, понад 400 тисяч євро, здійснювались готівкою. За його словами, Хетафе отримав 400 тисяч після поразки від наварців у сезоні-2012/13 (1:0), а Бетіс – у наступній кампанії (2:1). Про підкуп суперників начебто знали усі представники правлячої хунти.

На фото: Анхель Віскай (крайній зліва) під час судового засідання

Кому і за що платили

– в травні 2013-го Вальядолід і Бетіс отримали по 150 тисяч євро за перемогу над Депортіво та Сельтою відповідно. Хатафе заробив за "злив" гостьового поєдинку на Ель Садарі 400 тисяч євро.

– в сезоні 2013/14, перед 36-м туром, Осасуні загрожував виліт. У схожій ситуації перебував цілий ряд клубів: Вальядолід, Гранада, Альмерія, Ельче, Еспаньйол, Хетафе, меншою мірою – Депортіво та Сельта. Босів Осасуни, насамперед, цікавив результат матчу Бетіс – Вальядолід, оскільки севільці, достроково покинувши Прімеру, "не мали достатньої мотивації", зазначає Віскай. Відтак, команді з Беніто Вільямарін пообіцяли за перемогу пристойну "премію" – 400 тисяч євро.

– у цей же вікенд Осасуна зустрічалась з Еспаньйолом. Каталонцям був потрібен один пункт, щоб забезпечити прописку в еліті, тож команди розписали вигідну для господарів нічию в обмін на 250 тисяч євро.

– у 37 турі наварці купили перемогу на Бетісом за 250 тисяч євро, проте несприятливі результати в інших поєдинках призвели до того, що "рохільйос" вилетіли в Сегунду після 14-ти років в еліті.

Яка роль трьох відомих гравців

Антоніо Амайя, Хаві Торрес (два матчі за основу Барси у 2007-му) і Жорді Фігерас були такими собі кур'єрами з доставки валюти. "Їхні кандидатури обговорювали та затверджували на засіданні ради директорів", – зізнається Віскай. З усіх платежів, які здійснювали "рохільйос" для забезпечення необхідних результатів, під слідство потрапили наразі лише два – Бетісу.

Віскай розповідає, що особисто передавав гроші трьом гравцям андалусійської команди у гаражі приватного будинку в Севільї. Він впізнав Фігераса та Торреса, але не був впевнений щодо Амайї.

Особа останнього ідентифікується наварським функціонером вже під час другого платежу – в січні 2014-го. Обоє провели коротку зустріч в автомобілі екс-гравця Райо та Вігана.

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