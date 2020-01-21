toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Клуб Прімери нахабно купував матчі, але все одно вилетів: екс-гравець Барселони особисто передавав гроші

17:50 5020 Читать на русском
Клуб Прімери нахабно купував матчі, але все одно вилетів: екс-гравець Барселони особисто передавав гроші
Хаві Торрес проти Морати у мадридському дербі

Іспанію сколихнув черговий скандал з організацією договірних матчів. Екс-функціонер Осасуни називає суми та гравців, причетних до футбольної корупції.

Звідки взялась "справа Осасуни"

На лаві підсудних опинились шестеро колишніх директорів наварського клубу, троє екс-гравців Бетіса та два агенти з нерухомості. Їх звинувачують у незаконному розтрачанні коштів, привласненні чужого майна, фальсифікації документів і організації договірних матчів. Усім потенційним порушникам загрожує тюремне ув'язнення на термін від 4 до 15 років.

"Ельденсе" – у полоні італійської та китайської мафії. Як клуб із Сегунди Б був впійманий на "договірняках"

Ці злочини, ймовірно, були вчинені у період "правління" президента "рохільйос" Мігеля Арчанко (2012-2014), якого затримали восени 2019-го. З банківських рахунків Осасуни незаконним шляхом вивели 2,2 млн євро. Близько 650 тисяч євро горе-керівництво заплатило трьом гравцям Бетіса, Антоніо Амайї, Жорді Фігерасу та Хаві Торресу, щоб севільці організували перемогу над Вальядолідом, а потім поступились памплонцям, у двох завершальних турах сезону-2013/14. Схема спрацювала ідеально, але "червоні" все ж не врятувались від пониження у класі.

Екс-менеджер Осасуни Анхель Віскай вирішив зробити щиросердне зізнання, розкривши шокуючі подробиці злочинів тогочасної ради директорів: виплати, понад 400 тисяч євро, здійснювались готівкою. За його словами, Хетафе отримав 400 тисяч після поразки від наварців у сезоні-2012/13 (1:0), а Бетіс – у наступній кампанії (2:1). Про підкуп суперників начебто знали усі представники правлячої хунти.

На фото: Анхель Віскай (крайній зліва) під час судового засідання

Кому і за що платили

– в травні 2013-го Вальядолід і Бетіс отримали по 150 тисяч євро за перемогу над Депортіво та Сельтою відповідно. Хатафе заробив за "злив" гостьового поєдинку на Ель Садарі 400 тисяч євро.

– в сезоні 2013/14, перед 36-м туром, Осасуні загрожував виліт. У схожій ситуації перебував цілий ряд клубів: Вальядолід, Гранада, Альмерія, Ельче, Еспаньйол, Хетафе, меншою мірою – Депортіво та Сельта. Босів Осасуни, насамперед, цікавив результат матчу Бетіс – Вальядолід, оскільки севільці, достроково покинувши Прімеру, "не мали достатньої мотивації", зазначає Віскай. Відтак, команді з Беніто Вільямарін пообіцяли за перемогу пристойну "премію" – 400 тисяч євро.

– у цей же вікенд Осасуна зустрічалась з Еспаньйолом. Каталонцям був потрібен один пункт, щоб забезпечити прописку в еліті, тож команди розписали вигідну для господарів нічию в обмін на 250 тисяч євро.

– у 37 турі наварці купили перемогу на Бетісом за 250 тисяч євро, проте несприятливі результати в інших поєдинках призвели до того, що "рохільйос" вилетіли в Сегунду після 14-ти років в еліті.

Яка роль трьох відомих гравців

Антоніо Амайя, Хаві Торрес (два матчі за основу Барси у 2007-му) і Жорді Фігерас були такими собі кур'єрами з доставки валюти. "Їхні кандидатури обговорювали та затверджували на засіданні ради директорів", – зізнається Віскай. З усіх платежів, які здійснювали "рохільйос" для забезпечення необхідних результатів, під слідство потрапили наразі лише два – Бетісу.

Віскай розповідає, що особисто передавав гроші трьом гравцям андалусійської команди у гаражі приватного будинку в Севільї. Він впізнав Фігераса та Торреса, але не був впевнений щодо Амайї.

Особа останнього ідентифікується наварським функціонером вже під час другого платежу – в січні 2014-го. Обоє провели коротку зустріч в автомобілі екс-гравця Райо та Вігана.

Наркотики, стрілянина, бійка з тренером і "договірняки": як два екс-гравці Реала зганьбили мадридський клуб

blog_ava
Карпати офіційно відпустили ще чотирьох гравців – серед них легенда УПЛ
15:36
5720
Теги
Іспанія Статті Договірні матчі Хорді Фігерас Хорді Фігерас Осасуна Осасуна Бетіс Бетіс Хаві Торрес Хаві Торрес Антоніо Амайя Антоніо Амайя
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Вербіч травмувався в спарингу проти Нефтчі
    Україна — 13:463723 Вербіч травмувався в спарингу проти Нефтчі
35
хв
Евертон
21:30
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук