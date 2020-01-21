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Кравець потрапив до символічної збірної Сегунди за версією Marca

08:52 842 Читать на русском
Кравець потрапив до символічної збірної Сегунди за версією Marca
Зозуля проти Кравця / офіційний сайт Ла Ліги

Дії захисника Луго Василя Кравця у матчі 24-го туру Сегунди проти Альбасете (1:0) не залишились непоміченими іспанськими ЗМІ.

Василь Кравець потрапив до символічної збірної 24-го туру Сегунди за версією Marca.

Кравець офіційно повернувся в Луго

Видання описало дії українця у матчі проти Альбасете, як "чудовий спектакль". Додамо, Кравець провів на полі 72 хвилини.

До слова, захисник повернувся до Луго в зимове трансферне вікно, а матч проти Альбасете (1:0) став дебютним для українця після переходу з Леганеса.

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Василь Кравець Василь Кравець Іспанія Луго Луго Українці за кордоном
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