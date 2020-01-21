Динамо подало позов у ФІФА на Сан-Паулу – бразильський клуб не розрахувався за трансфер Че Че

Київський клуб прагне отримати кошти, які зобов'язався виплатити бразильський гранд.

Сан-Паулу придбав Че Че за 5 млн євро в квітні 2019 року. Клуби домовилися, що платіж буде здійснюватися частинами. Але керівництво бразильського клубу прострочило термін чергової виплати, інформує UOL Esporte.

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Динамо з листопада намагалося зв'язатися з керівництвом Сан-Паулу, але бразильці не реагували на повідомлення "біло-синіх". Тиждень тому кияни подали позов у ФІФА з вимогою вплинути на Сан-Паулу. Існує ймовірність, що клуб із Бразилії отримає трансферний бан, а також буде зобов'язаний виплатити штраф.

До слова, Сан Паулу має серйозні фінансові проблеми – минулий рік клуб завершив з дефіцитом бюджету 38,6 млн євро.

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