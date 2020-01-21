Олійник повідомив, де продовжить кар'єру – хавбек поділився амбітними планами на 2020 рік

Український півзахисник зізнався, що мав декілька пропозицій щодо продовження кар'єри.

32-річний футболіст у своєму інстаграмі повідомив, що продовжив контракт із фінським Сейнайокі на 2 роки.

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"Після довгих переговорів прийняв рішення підписати новий контракт із Сейнайокі на 2 роки. Маючи різні варіанти продовження кар'єри, я залишаюся у Фінляндії. У команді, яка допомогла мені повернутися на свій колишній рівень. Хочу досягти високих результатів і виграти чемпіонат Фінляндії у 2020 році. У Сейнайокі всі умови для цього є", – написав Олійник.

Нагадаємо, українець перейшов у Сейнайокі у липні 2018 року. Нещодавно екс-гравець Динамо, Металіста і Дніпра тренувався з чернігівською Десною, а Олександр Рябоконь натякав на можливе підписання контракту з досвідченим футболістом.

Зазначимо, що в минулому сезоні Сейнайокі посів 7 місце у чемпіонаті Фінляндії. Олійник провів 25 матчів, у яких забив 8 голів.

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