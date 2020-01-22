Главные новости футбола 21 января: Зинченко вернулся в состав Манчестер Сити, Карпаты теряют игроков, проблемы Ярмоленко

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 января.
Украина
Динамо отстранило главного врача первой команды из-за допинг-скандала с Артемом Бесединым. Санкция будет действовать до выяснения всех причин и окончательного вердикта УЕФА по этому вопросу. Также киевляне получили неприятные новости из лазарета – Беньямин Вербич получил травму и выбыл на несколько дней.
Кроме того, киевляне подали иск в ФИФА из-за задолженности Сан-Паулу за трансфер Че Че.
Карпаты продолжают терять игроков. После ухода Понде и Ди Франко еще четверо исполнителей разорвали контракт с клубом, а позже львовяне сообщили о переходе Алексея Гуцуляка в Десну.
Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал Арсенал, который якобы уже начал переговоры по трансферу.
Топ-матчи дня
Александр Зинченко вернулся в стартовый состав Манчестер Сити, а команда Гвардиолы одержала минимальную победу над Шеффилд Юнайтед благодаря мячу Серхио Агуэро. В другом поединке АПЛ Арсенал спас ничью с Челси, играя в меньшинстве большую часть матча.
Наполи одолел Лацио и вышел в полуфинал Кубка Италии.
Другие главные события
Андрей Ярмоленко не сыграет против лидеров АПЛ – главный тренер Вест Хэма рассказал о ходе восстановления вингера сборной Украины от травмы ахилла, из-за которой он уже пропустил месяц.
Василий Кравец вошел в символическую сборную недели в Сегунде, а Денис Олейник продолжит выступления за рубежом.
Очередной скандал с договорняками в Испании – клуб покупал матчи с помощью экс-игрока Барселоны.