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Карпати офіційно відпустили ще чотирьох гравців – серед них легенда УПЛ

15:36 3264 Читать на русском
Карпати офіційно відпустили ще чотирьох гравців – серед них легенда УПЛ
Кучер, Ковтун, Вакуленко та Вербний / фото: ФК Карпати

Львівські Карпати продовжують відпускати гравців через фінансові труднощі у зимове трансферне вікно.

Карпати за взаємною згодою сторін припинили дію контрактів чотирьох футболістів – захисників Олександра Кучера, Олексія Ковтуна, Сергія Вакуленка та хавбека Назара Вербного, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Додамо, що Карпати переживають серйозну кризу: гравці кілька місяців не отримують заробітної плати, у зв’язку з чим оголосили бойкот керівництву: футболісти відмовляються тренуватись до погашення клубом заборгованості перед ними.

Аби якось стабілізувати фінансову ситуацію, клуб вже попрощався з кількома гравцями і погодився віддавати документи футболістам, відпускаючи їх вільними агентами під гарантії виплати двох зарплат в майбутньому. Нагадаємо, раніше Карпати оголосили про відхід Понде та Ді Франко.

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Трансфери чемпіонату України Трансфери Головне Карпати Карпати Назар Вербний Назар Вербний Олександр Кучер Олександр Кучер Сергій Вакуленко Сергій Вакуленко Олексій Ковтун Олексій Ковтун
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