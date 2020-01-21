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Матвієнко зацікавив Арсенал, – ЗМІ

17:39 239 Читать на русском
Матвієнко зацікавив Арсенал, – ЗМІ
Микола Матвієнко / ФК Шахтар

Оборонець донецького Шахтаря Микола Матвієнко потрапив на радари ще одного англійського гранда. Вслід за Манчестер Сіті українцем зацікавився лондонський Арсенал.

"Каноніри" зацікавлені в трансфері центрбека донеччан, стверджує Sport Arena.

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За інформацією видання, посередниками в угоді можуть стати відомий іспанський агент Артуро Каналес і екс-віце-президент львівських Карпат Олег Смалійчук. Невдовзі вони мають зустрітися з керівництвом "гірників", щоб обговорити переїзд Матвієнка на Емірейтс. Ринкова вартість оборонця, за даними Transfermarkt, 5 млн євро. Українець має чинний до літа 2021 року контракт із Шахтарем.

У нинішньому сезоні Микола Матвієнко провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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