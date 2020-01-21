toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Мойєс розповів, коли Ярмоленко повернеться до загальної групи Вест Хема – українець не зіграє проти лідерів АПЛ

19:47 1454 Читать на русском
Мойєс розповів, коли Ярмоленко повернеться до загальної групи Вест Хема – українець не зіграє проти лідерів АПЛ
Андрій Ярмоленко / ВВС

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс озвучив прогнози лікарів щодо повернення Андрія Ярмоленка до тренувань після травми.

Гравець збірної України продовжує відновлюватися після пошкодження м'яза стегна. Востаннє він виходив на поле 14 грудня минулого року у матчі проти Саутгемптона (1:0).

Ярмоленко може продовжити кар'єру в Туреччині – на українця вже є претендент

"Ймовірно, Ярмоленко буде поза загальною групою ще три тижні", – цитує Мойєса офіційний сайт Вест Хема.

Таким чином, українець пропустить матчі АПЛ проти Лестера, Ліверпуля, Брайтона та Манчестер Сіті, а також зустріч з Вест Бромвічем у Кубку Англії. До слова, саме Ліверпуль, Лестер та Ман Сіті наразі формують топ-3 турнірної таблиці АПЛ.

Зазначимо, що в поточному сезоні Ярмоленко зіграв за "молотів" 15 матчів, у яких забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

Ярмоленко має супер зарплату і ще один великий гріх для Мойєса – найавторитетніший інсайдер про трансфер з Вест Хема

blog_ava
СПАЛ здобув сенсаційну перемогу над Аталантою: систематичні проблеми в футболі бергамасків і посилення гри Маліновським
02:43
4692
Теги
Головне Англія Українці за кордоном Девід Мойєс Девід Мойєс Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
35
хв
Евертон
21:30
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук