Мойєс розповів, коли Ярмоленко повернеться до загальної групи Вест Хема – українець не зіграє проти лідерів АПЛ

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс озвучив прогнози лікарів щодо повернення Андрія Ярмоленка до тренувань після травми.

Гравець збірної України продовжує відновлюватися після пошкодження м'яза стегна. Востаннє він виходив на поле 14 грудня минулого року у матчі проти Саутгемптона (1:0).

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"Ймовірно, Ярмоленко буде поза загальною групою ще три тижні", – цитує Мойєса офіційний сайт Вест Хема.

Таким чином, українець пропустить матчі АПЛ проти Лестера, Ліверпуля, Брайтона та Манчестер Сіті, а також зустріч з Вест Бромвічем у Кубку Англії. До слова, саме Ліверпуль, Лестер та Ман Сіті наразі формують топ-3 турнірної таблиці АПЛ.

Зазначимо, що в поточному сезоні Ярмоленко зіграв за "молотів" 15 матчів, у яких забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

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