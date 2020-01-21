Наполі здолав Лаціо та став першим півфіналістом Кубка Італії

У першому чвертьфіналі Кубка Італії Наполі здобув мінімальну перемогу над римським Лаціо. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Італія, Кубок Італії, 1/4 фіналу

Наполі – Лаціо – 1:0

Гол: Інсіньє, 2

Нереалізований пенальті: Іммобіле, 10 (Л)

Вилучення: Хюсай, 19 (друга жовта картка) – Лейва, 25 (друга жовта картка)

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Підопічні Дженнаро Гаттузо шокували гостей зі столиці вже в дебюті зустрічі. На 2-й хвилині Зєлінскі знайшов на лівому фланзі вільного Лоренцо Інсіньє, а капітан "партенопейців" накрутив двох оборонців на куті штрафного та розкішно поклав у дальній кут воріт Стракоші – 1:0!

Шок "орлів", однак, тривав недовго. На 8-й хвилині Хюсай завалив Кайседо у власному штрафному майданчику, і арбітр вказав на позначку. Пенальті взявся бити головний бомбардир Лаціо Чіро Іммобіле. Форвард впевнено взяв розбіг і, здається, виграв дуель поглядів із Оспіною, проте газон Сан-Паоло зіграв за Наполі – італієць підсковзнувся, а м'яч курйозно полетів над воротами.

Римляни продовжили тиснути, що призвело до швидкого вилучення Хюсая. Албанець зірвав швидку контратаку гостей на 19-й хвилині, заслужено отримав другу жовту й пішов відпочивати достроково. Але скористатися чисельною більшістю Лаціо не судилося. Трохи більше, ніж за 5 хвилин, Лукас Лейва сфолив у центрі поля, а потім наговорив "приємних" слів арбітру й приєднався до Хюсая.

Тим не менше, гра 10 на 10 тільки посприяла видовищності. Команди створили з десяток нагод забити, разів п'ять "обстукали" стійки та перекладини, забивали з офсайдів і цілком могли закінчити гру з хокейним рахунком. Однак, м'яч більше вперто не йшов у ворота, тому все завершилося мінімальною перемогою господарів і путівкою до півфіналу для Наполі.