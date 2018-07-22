Головні новини футболу 21 липня: Динамо виграло Суперкубок України, Шевченко продовжить тренувати національну збірну

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 21 липня.

Динамо виграло Суперкубок України-2018

Динамо мінімально здолало Шахтар і виграло Суперкубок України-2018. Єдиний гол в активі Віталія Буяльського, який відправив м'яч у порожні ворота після жахливої помилки Андрія Пятова. Дивіться відео гола і огляд матчу. Киян привітав навіть Президент України Петро Порошенко.

Цей титул став першим для Олександра Хацкевича на чолі Динамо. Білоруський наставник прокоментував успіх. Його візаві Паулу Фонсека виправдовував поразку "гірників" суддівськими помилками.

Не обійшлося без скандалу. Наприкінці зустрічі гравці влаштували сутичку, внаслідок чого вилучення заробили Микита Бурда та Ісмаїлі. Також увагу привернув передматчевий епізод, коли Беньямін Вербіч не потиснув руку своєму колишньому партнеру Мораєсу. В Одесі були зафіксовані сутички між вболівальниками Шахтаря і Динамо.

Шевченко продовжить тренувати збірну України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжив контракт з ФФУ та очолюватиме національну команду до 31 липня 2020 року. Виконком ФФУ прийняв рішення підписати аналогічні угоди з усіма помічниками Шевченка.

Основне завдання перед тренерським штабом – вихід на Євро-2020.

Українці в Європі

Андрій Ярмоленко провів другий хороший матч за Вест Хем, але команда українця не втримала перемогу над Престоном. Українець відзначився асистом і хорошою взаємодією з партнером по правому флангу Фредеріксом.

"Ярмоленко буде трансфером сезону" – англійці реагують на результативну гру українця за Вест Хем. Водночас дружина Андрія причарувала місцеві ЗМІ: "Фани Вест Хема будуть осліплені її красою".

З'явилася точна дата, коли Реал представить Андрія Луніна.

Руслан Маліновський забив гол за Генк у 3 матчі поспіль. Євген Коноплянка також зіграв у товариському матчі за Шальке, але результативними діями не запам'ятався.