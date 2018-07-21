Шевченко продовжить очолювати збірну України

Україна — 20:10 725
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Шахтар – Динамо: стартові склади на Суперкубок України 2018, дебютанти в обох командах
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"Ярмоленко буде трансфером сезону": як англійці реагують на результативну гру українця за Вест ХемАнглія — 19:10 3305
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Ярмоленко провів другий хороший матч за Вест Хем, але команда українця не втримала перемогу над ПрестономАнглія — 18:57 443
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Мілан оновив менеджмент після зміни власника – з'явився новий президент, пішов виконавчий директорІталія — 14:25 550
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Олександр Усик і футбол: як збірна України втратила потенційного хавбека, а Динамо отримало рейтингового товаришаУкраїна — 12:30 4614
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