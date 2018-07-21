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Шевченко продовжить очолювати збірну України

19:43 1510 Читать на русском
Шевченко продовжить очолювати збірну України
Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжив контракт з ФФУ до 2020 року.

Виконком ФФУ офіційно подовжив контракти з усіма тренерами збірної України з 31 липня 2018 до 31 липня 2020-го, повідомляє офіційний сайт федерації.

Зокрема угоди продовжили з головнии тренером збірної Андрієм Шевченком і його помічниками Андреа Мальдерою, Мауро Тассоті та Педро Луїсом Яро Регуеро.

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Мета перед штабом – вихід до фінальної частини Євро-2020.

Нагадаємо, в червні тренерський штаб збірної України покинув іспанський фахівець Рауль Ріанчо.

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Теги
Головне Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо Андрій Шевченко Андрій Шевченко ФФУ Збірна України
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