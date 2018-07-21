Ярмоленко провів другий хороший матч за Вест Хем, але команда українця не втримала перемогу над Престоном

Український вінгер Андрій Ярмоленко вдруге добре відіграв за Вест Хем, однак "молотобійці" не зуміли обіграти представника Чемпіоншипу.

Андрій Ярмоленко знову вийшов у стартовому складі Вест Хема на товариський матч, зайнявши звичне для себе місце на фланзі півзахисту. "Молотобійці" в спарингу не переграли Престон.

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Вест Хем швидко вийшов вперед зусиллями Марко Арнаутовіча, але до середини першого тайму команда Мануеля Пеллегріні виглядала не дуже переконливо. Андрій Ярмоленко рідко зустрічався з м'ячем і не мав можливості себе проявити.

Українець змінив враження від своєї гри безпосередньо перед перервою, взявши активну участь в гольовій комбінації. Андрій на правому фланзі отримав передачу від іншого новачка лондонців Фредерікса, завдяки фінтам увійшов у штрафний майданчик і віддав на 11-метрову позначку Арнаутовічу – форвард оформив дубль.

Ярмоленко відзначився асистом за Вест Хем

На 65 хвилині Ярмоленко поступився місцем на полі Натану Голланду, а матч завершився нічиєю 2:2. Вболівальники Вест Хема, попри мирову, залишилися задоволеними грою українця та його взаємодією з партнером по бровці Фредеріксом.