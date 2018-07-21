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Ярмоленко провів другий хороший матч за Вест Хем, але команда українця не втримала перемогу над Престоном

18:57 447 Читать на русском
Ярмоленко провів другий хороший матч за Вест Хем, але команда українця не втримала перемогу над Престоном
Престон – ВХЮ / Sky

Український вінгер Андрій Ярмоленко вдруге добре відіграв за Вест Хем, однак "молотобійці" не зуміли обіграти представника Чемпіоншипу.

Андрій Ярмоленко знову вийшов у стартовому складі Вест Хема на товариський матч, зайнявши звичне для себе місце на фланзі півзахисту. "Молотобійці" в спарингу не переграли Престон.

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Вест Хем швидко вийшов вперед зусиллями Марко Арнаутовіча, але до середини першого тайму команда Мануеля Пеллегріні виглядала не дуже переконливо. Андрій Ярмоленко рідко зустрічався з м'ячем і не мав можливості себе проявити.

Українець змінив враження від своєї гри безпосередньо перед перервою, взявши активну участь в гольовій комбінації. Андрій на правому фланзі отримав передачу від іншого новачка лондонців Фредерікса, завдяки фінтам увійшов у штрафний майданчик і віддав на 11-метрову позначку Арнаутовічу – форвард оформив дубль.

Ярмоленко відзначився асистом за Вест Хем

На 65 хвилині Ярмоленко поступився місцем на полі Натану Голланду, а матч завершився нічиєю 2:2. Вболівальники Вест Хема, попри мирову, залишилися задоволеними грою українця та його взаємодією з партнером по бровці Фредеріксом.

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Головне Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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