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"Ярмоленко буде трансфером сезону": як англійці реагують на результативну гру українця за Вест Хем

19:10 3305 Читать на русском

Андрій Ярмоленко вже допомагає своєму новому клубові забивати. Вест Хем грає товариський матч на полі Престона з 28-річним українцем в основі.

Ярмоленко віддав гольовий пас за Вест Хем у товариському матчі, який відбувся 21 липня. Команда Пеллегріні виграла перший тайм завдяки його та Арнаутовіча вдалим діям. Екс-вінгер Динамо і Борусії довго розкачувався, але потім, коли партнери почали знаходити його пасами, заграв значно корисніше. Загалом український півзахисник провів на полі приблизно 65 хвилин.

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"Ярмоленко буде трансфером сезону. І ніхто нічого не зможе з цим вдіяти", – оптимістично відзначають фанати "молотів".

"Ярмоленко це чистий клас"

"Усе більше і більше Ярмоленка. Нічого дивного, що Вест Хем відчутно покращує гру".

"Подобається, як Ярмоленко та Фредерікс (обидва – літні новачки Вест Хема, – прим. "Футбол 24") грають у зв'язці. Очевидно, це напрацьовували на тренуваннях. Свіжо дивиться"

"Ярмоленко створює проблеми для Престона, як тільки він з м'ячем"

"Арнаутовіч може нарешті бути нашим бомбардиром, який забиває по 20 голів за сезон. Ярмоленко виглядає настільки добре".

"Арнаутовіч і Ярмоленко – це зв'язка"

"Залучайте його більше, і він зробить, що потрібно". Видання FootballLondon поставило Ярмоленку другу найкращу оцінку після автора дублю Арнаутовіча і молодого Деклана Райса.

Назвав черговим хорошим виступом гру Андрія і офіційний Твіттер Вест Хема.

Фанати "молотів" уже не можуть дочекатись від неймовірної парочки Арнаутовіч-Ярмоленко старту офіційного сезону.

Їхнє взаєморозуміння обіцяє ще чимало вогню

Ярмоленко провів другий хороший матч за Вест Хем, але команда українця не втримала перемогу над Престоном

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Головне Англія Товариські матчі Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Відеоновини Статті
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