"Ярмоленко буде трансфером сезону": як англійці реагують на результативну гру українця за Вест Хем

Андрій Ярмоленко вже допомагає своєму новому клубові забивати. Вест Хем грає товариський матч на полі Престона з 28-річним українцем в основі.

Ярмоленко віддав гольовий пас за Вест Хем у товариському матчі, який відбувся 21 липня. Команда Пеллегріні виграла перший тайм завдяки його та Арнаутовіча вдалим діям. Екс-вінгер Динамо і Борусії довго розкачувався, але потім, коли партнери почали знаходити його пасами, заграв значно корисніше. Загалом український півзахисник провів на полі приблизно 65 хвилин.

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"Ярмоленко буде трансфером сезону. І ніхто нічого не зможе з цим вдіяти", – оптимістично відзначають фанати "молотів".

Yarmolenko is gonna be the signing of the season and there's absolutely nothing anyone can do about it — Arthur (@NXBLESQUEv2) 21 липня 2018 р.

"Ярмоленко це чистий клас"

"Усе більше і більше Ярмоленка. Нічого дивного, що Вест Хем відчутно покращує гру".

Got Yarmolenko more and more into the half as it went on and no surprise West Ham improves drastically. https://t.co/WXSJMB3E6C — Sam Inkersole (@Sam_InkersoleTM) 21 липня 2018 р.

"Подобається, як Ярмоленко та Фредерікс (обидва – літні новачки Вест Хема, – прим. "Футбол 24") грають у зв'язці. Очевидно, це напрацьовували на тренуваннях. Свіжо дивиться"

Liking the linkup play Yarmolenko & Fredericks have. Clearly looks like it’s been worked on in training.



Refreshing to watch! #WHUFC #COYI — West Ham News/Views (@WHUFC_News_6) 21 липня 2018 р.

"Ярмоленко створює проблеми для Престона, як тільки він з м'ячем"

Wilshere looks good in that 10 role. Arnautovic class and Yarmolenko a problem for Preston whenever he gets the ball #goodhalf — Russell Hardy (@Rhardy1992) 21 липня 2018 р.

"Арнаутовіч може нарешті бути нашим бомбардиром, який забиває по 20 голів за сезон. Ярмоленко виглядає настільки добре".

Arnautovic could finally be our 20 goal a season striker, Yarmolenko looks so good as well — David (@davidjacksxn) 21 липня 2018 р.

"Арнаутовіч і Ярмоленко – це зв'язка"

Yarmolenko & Arnautovic link up — MR (@WestHamUtdSZN) 21 липня 2018 р. "Залучайте його більше, і він зробить, що потрібно". Видання FootballLondon поставило Ярмоленку другу найкращу оцінку після автора дублю Арнаутовіча і молодого Деклана Райса.

Назвав черговим хорошим виступом гру Андрія і офіційний Твіттер Вест Хема.

Nathan Holland replaces Yarmolenko.



Another good shift for Andriy.#PNEWHU 1-2 (64) — West Ham United (@WestHamUtd) 21 липня 2018 р.

Фанати "молотів" уже не можуть дочекатись від неймовірної парочки Арнаутовіч-Ярмоленко старту офіційного сезону.

The absolute bastardry from Arnautovic and Yarmolenko is already incredible. I cannot wait — fluked (@Fluuked) 21 липня 2018 р.

Їхнє взаєморозуміння обіцяє ще чимало вогню

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