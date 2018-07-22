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Хацкевич: Володіти м'ячем та ініціативою – не означає перемогти

21 липня 23:58 336 Читать на русском
Хацкевич: Володіти м'ячем та ініціативою – не означає перемогти
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Наставник Динамо Олександр Хацкевич поспілкувався з журналістами після перемоги Динамо над Шахтарем у Суперкубку України.

"Ми присвячуємо цю перемогу місту Київ. Володіти м'ячем та ініціативою – не означає перемогти. Ми попереджали хлопців, що потрібно вміти терпіти.

Шахтар – Динамо – відео гола

Справді, на початку матчу перевага була на боці Шахтаря. "Гірники" створювали небезпечні моменти біля наших воріт, але ми здорово контратакували. Десь не вдавалось доводити моменти до удару.

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Зараз ми тільки починаємо входити в сезон. Ця перемога додасть нам фізичних, моральних сил та впевненості у майбутньому", – розповів Хацкевич на післяматчевій прес-конференції.

Відзначимо, Суперкубок України став першим трофеєм Хацкевича на чолі Динамо.

Нагадаємо, Динамо перемогло Шахтар з рахунком 1:0 та тріумфували у Суперкубку України.

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Суперкубок України Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Шахтар - Динамо Динамо Динамо
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