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СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ТРАНСФЕРИ

Суперкубок України 2018 Шахтар – Динамо: Пятов безглуздим фейлом дарує киянам гол

22:05 225 Читать на русском
Суперкубок України 2018 Шахтар – Динамо: Пятов безглуздим фейлом дарує киянам гол
Шахтар – Динамо: рахунок і звіт про матч за Суперкубок України 2018

Шахтар і Динамо зустрічаються у матчі за Суперкубок України 2018. Звіт і рахунок гри читайте на "Футбол 24"

Матч і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо стартували в суботу, 21 липня, о 21:00. Гра відбувається в Одесі на стадіоні Чорноморець.

Шахтар – Динамо – відео голів

Перший момент з нічого створив Марлос. Українізований бразилець на 4-й хвилині продерся по центру і бахнув з лівої – Бойко не дрімав і взяв м'яч намертво. Згодом той же Марлос пройшов у схожому стилі, атаку завершував Коваленко, але і тут голкіпер Динамо був на місці. На 9-й уже Ісмаїлі прорвався в осиротілий правий фланг суперника і майже без перешкод пробив у поперечку. Новачок Фернандо обігрався з тим же Ісмаїлі, але також пробив не у ціль.

Бурда на 13-й вирішив остудити запал суперника і випробувати нерви судді, врізавши прямою ногою у стегно Фернандо. Якби це була якась АПЛ, могли б вилучити. А так, тільки жовта. Морозюк ледь не скинув снаряд у свої ворота після навісу Данченка – поперечина знову захистила ворота Бойка.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок України-2018

На 18-й хвилині Андрій Пятов привіз собі гол. Під не надто пекельним пресингом Шепелєва воротар збірної України махнув повз м'яч, динамівці ледь не запороли супершанс забити, однак простріл/удар Бєсєдіна таки замкнув Буяльський, опинившись перед порожніми воротами. Тут уже настав час киян. Вербіч познущався над правим флангом донеччан, а Буяльський намагався у бразильському акробатично стилі (не інакше Че Че навчив) зробити дубль – вище.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція Суперкубка України 2018

Коваленко і Циганков по флангу проривались у штрафний суперника, але в обох випадках занадто слабко пробивали повз ворота. Вербіч знову осоромив фланг Данченка і Марлоса (останній обрізався з фінтами біля своїх воріт), але Бєсєдіну не вистачило класу замкнути перспективний простріл.

Суперкубок України 2018

Шахтар – Динамо – 0:1 (2-й тайм)

Гол: Буяльський, 18

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар

live 74'
0 : 1
Динамо
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