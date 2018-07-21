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Маліновський забив гол за Генк 3-й матч поспіль – відео

21:08 887 Читать на русском
Маліновський забив гол за Генк 3-й матч поспіль – відео
Руслан Маліновський приймає вітання / фото Генк

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський демонструє феєричну форму. Екс-хавбек Зорі відзначився у третьому поспіль товариському матчі за Генк.

Маліновський забив гол, як робив це у попередніх двох спарингах. У суботу настала черга Олімпіакоса. Грецький гранд поступився Генку з розгромним рахунком 0:4. Українець забив другий гол на 33-й хвилині.

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Додамо, що Руслан провів на полі весь матч. Маліновський був дуже активним, міг ще декілька разів забивати й оформити хет-трик, а також асистувати партнерам. Півзахисник Генка раніше забивав у 2-х матчах за 2 дні, а його команда вигравала 6:1 і 5:2.

Генк – Олімпіакос: дивіться відео гола Маліновського

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Головне Товариські матчі Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Олімпіакос Олімпіакос Збірна України Бельгія Відеоновини
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