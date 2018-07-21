Маліновський забив гол за Генк 3-й матч поспіль – відео

Україна — 22:05 233
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Суперкубок України 2018 Шахтар – Динамо: Пятов безглуздим фейлом дарує киянам гол
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Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція Суперкубка України 2018Україна — 20:55 5529
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Шевченко продовжить очолювати збірну УкраїниЗбірна України — 19:43 2837
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"Ярмоленко буде трансфером сезону": як англійці реагують на результативну гру українця за Вест ХемАнглія — 19:10 5446
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Ярмоленко провів другий хороший матч за Вест Хем, але команда українця не втримала перемогу над ПрестономАнглія — 18:57 664
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