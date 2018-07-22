Фонсека: Суддя помилився не вилучивши гравця Динамо і не призначивши пенальті

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями після матчу за Суперкубок України проти Динамо (0:1).

"Результат не по грі. Ми почали дуже добре, повністю домінували, було кілька моментів, щоб забити. І в перший раз, як Динамо дійшло до наших воріт, ми їм даруємо гол. Якщо говорити про цифри, ми були набагато кращі, окрім забитих голів. Ми не виграли, але гра залишає мені впевненість в майбутньому, так як ми домінували.

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В кінці гра тягнулася, зупинялася. Додали всього п'ять хвилин. Вітаю Динамо, але Шахтар провів хорошу гру, тільки не забив.

В останній грі ми забили автогол. У попередній віддали м'яч супернику. Це складно зрозуміти, але таке буває. Помилялися не тільки гравці. Було явне вилучення центрального захисника киян, пенальті – я вже переглянув ці моменти. Зобов'язаний про це говорити, хоч і не хочу. Це трохи засмучує. Перегляньте відео – самі все побачите", – сказав Фонсека в ефірі каналу Футбол 1.

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