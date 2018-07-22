Главные новости футбола 21 июля: Динамо выиграло Суперкубок Украины, Шевченко продолжит тренировать национальную сборную

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 июля.

Динамо выиграло Суперкубок Украины-2018

Динамо минимально обыграло Шахтер и выиграло Суперкубок Украины-2018. Единственный гол в активе Виталия Буяльского, который отправил мяч в пустые ворота после ужасной ошибки Андрея Пятова. Смотрите видео гола и обзор матча. Киевлян поздравил даже Президент Украины Петр Порошенко.

Этот титул стал первым для Александра Хацкевича во главе Динамо. Белорусский наставник прокомментировал успех. Его визави Паулу Фонсека оправдывал поражение "горняков" судейскими ошибками.

Не обошлось без скандала. В конце встречи игроки устроили потасовку, в результате чего удаления заработали Никита Бурда и Исмаили. Также внимание привлек предматчевый эпизод, когда Беньямин Вербич не пожал руку своему бывшему партнеру Мораесу. В Одессе были зафиксированы столкновения между болельщиками Шахтера и Динамо.

Шевченко продолжит тренировать сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт с ФФУ и будет возглавлять национальную команду до 31 июля 2020 года. Исполком ФФУ принял решение подписать аналогичные соглашения со всеми помощниками Шевченко.

Основная задача перед тренерским штабом – выход на Евро-2020.

Украинцы в Европе

Андрей Ярмоленко провел второй хороший матч за Вест Хэм, но команда украинца не удержала победу над Престоном. Украинец отличился ассистом и хорошим взаимодействием с партнером по правому флангу Фредериксом.

"Ярмоленко будет трансфером сезона" – англичане реагируют на результативную игру украинца за Вест Хэм. В то же время жена Андрея очаровала местные СМИ: "Фаны Вест Хэма будут ослеплены ее красотой".

Появилась точная дата, когда Реал представит Андрея Лунина.

Руслан Малиновский забил гол за Генк в 3 матче подряд. Евгений Коноплянка также сыграл в товарищеском матче за Шальке, но результативными действиями не запомнился.