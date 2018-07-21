Дружина Ярмоленка причарувала англійські ЗМІ: "Фани Вест Хема будуть осліплені її красою"

Дружина Андрія Ярмоленка Інна стала героїнею британської преси, яка не пропустила повз увагу красу українки.

Таблоїд The Sun присвятив чарівній українці цілий матеріал, продемонструвавши, зокрема, її розкішні фото у бікіні.

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"Знайомимось з Інною, приголомшливою міс нового туза лондонського Вест Хема", – йдеться у заголовку статті популярного видання про дружину Ярмоленка.

Хоча Ярмоленко вже вразив фанів Вест Хема своїми навичками, вони будуть ще більше осліплені, коли побачать його другу половинку. Інна регулярно ділиться гламурними та сексуальними фото. Мабуть, вона проводить чимало часу зі своїм чоловіком в тренажерному залі, – пише видання.

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Однак The Sun робить акцент не лише на красі Інни Ярмоленко, але й відзначає, що українка є освідченою та соціально активною. "Щороку вона організовує благочинний захід в США, просуваючи східноєвропейську культуру за кордоном".

Очевидно, що дружина капітана збірної України без вагань прийняла новий виклик свого чоловіка. Принаймні, це можна зрозуміти з недавнього фото пари у Інстаграм: "За тобою хоч на край світу".

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