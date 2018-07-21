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Ярмоленко відзначився асистом за Вест Хем

18:16 2843 Читать на русском
Ярмоленко відзначився асистом за Вест Хем
Андрій Ярмоленко / Фото ФК Вест Хем

Український нападник Вест Хема Андрій Ярмоленко відзначився гольовою передачею у другому матчі за новий клуб.

28-річний українець з'явився у стартовому складі на контрольний матч проти представника Чемпіоншипу – Престона.

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На 45-й хвилині матчу, Андрій прорвався правим флангом та віддав точну передачу на Арнаутовіча, після якої австрієць вразив ворота Престона.

Після закінчення першого тайму рахунок 2:1 на користь команди Ярмоленка.

Ярмоленко знову виграв суперечку у Вест Хемі – цього разу бутси українця чистив Хакшабановіч

Теги
Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Престон Престон
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