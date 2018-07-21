Шахтар – Динамо: в Одесі зафіксовано сутички між вболівальниками команд

Напередодні матчу за Суперкубок України між вболівальниками Шахтаря та Динамо виник конфлікт.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на одному з одеських пляжів виник конфлікт між групами футбольних вболівальників, повідомляє Поліція Одеської області у фейсбуці.

Сутичка виникла між нетверезим фанатом однієї з команд та групою вболівальників команди-суперника. Під час бійки чоловік завдав кілька ударів двом своїм опонентам.

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Після прибуття правоохоронців було затримано 7 осіб.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо розпочнеться в Одесі о 21:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

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