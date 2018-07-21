toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Суперкубок України
СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Динамо: в Одесі зафіксовано сутички між вболівальниками команд

20:59 226 Читать на русском
Шахтар – Динамо: в Одесі зафіксовано сутички між вболівальниками команд
Вболівальники Динамо / Фото з соцмереж

Напередодні матчу за Суперкубок України між вболівальниками Шахтаря та Динамо виник конфлікт.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на одному з одеських пляжів виник конфлікт між групами футбольних вболівальників, повідомляє Поліція Одеської області у фейсбуці.

Сутичка виникла між нетверезим фанатом однієї з команд та групою вболівальників команди-суперника. Під час бійки чоловік завдав кілька ударів двом своїм опонентам.

Шахтар – Динамо: стартові склади на Суперкубок України 2018, дебютанти в обох командах

Після прибуття правоохоронців було затримано 7 осіб.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо розпочнеться в Одесі о 21:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

Олександр Усик і футбол: як збірна України втратила потенційного хавбека, а Динамо отримало рейтингового товариша

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар

live 74'
0 : 1
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар - Динамо Суперкубок України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
28
хв
Зоря
14:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук