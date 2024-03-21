Збірні України

Національна збірна сьогодні зіграє проти Боснії та Герцеговини у плей-офф кваліфікації на Євро-2024. Анонс незабаром з'явиться на сайті. Сергій Ребров пообіцяв нагадати про війну, Віктор Циганков приголомшив станом за день до матчу, а Олександр Зінченко увімкнув режим Коноплянки.

Збірна України отримала суперників на Олімпіаді-2024 – команда Ротаня може зустрітися з Мессі. Україна впевнено здолала Північну Македонію в еліт-раунді відбору Євро U-19 – дебют Шевченка під зірковим номером батька.

Можливість для Луніна

Карло Анчелотті зателефонував Луніну після травми Куртуа. Бельгієць успішно переніс операцію та пропустить понад два місяці. Андрій отримає вигоду від травми конкурента – Реал зробить українцю покращену пропозицію.

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Георгій Судаков може стати партнером Зінченка або Мудрика – на лідера Шахтаря полюють ще три клуби АПЛ. Роман Григорчук може змінити клуб в УПЛ – джерело назвало головного претендента на тренера Чорноморця.

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