Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков має кілька напрямків для продовження кар'єри. Українцем зацікавилися низка клубів з АПЛ.

Навколо лідера "гірників" не вщухають чутки щодо ймовірного відходу. Раніше була інформація, що за Георгієм Судаковим уважно стежить Ювентус.

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Як повідомляє журналіст Мірко Ді Натале, одразу п'ять представників чемпіонату Англії зацікавлені у підписанні 21-річного півзахисника Шахтаря. Серед претендентів на Судакова називаються Арсенал та Челсі, за які виступають Олександр Зінченко та Михайло Мудрик відповідно, а також Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Ньюкасл.

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Варто зауважити, що Георгій нещодавно продовжив свій контракт з "гірниками", який тепер діє до 31 грудня 2028 року. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін натякав, що відступні за гравця складають близько 150 мільйонів євро.

Судаков – вихованець "гірників". У поточному сезоні півзахисник зіграв за Шахтар у 24 матчах, в яких забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

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