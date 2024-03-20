Віктор Циганков сподівається допомогти збірній України у півфіналі плей-офф на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Хавбек Жирони вже тренувався у загальній групі на відео, яке сьогодні опублікувала прес-служба УАФ.

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Циганков травмував коліно 9 березня у матчі проти Осасуни. Пошкодження виглядало несерйозним, але залишалися великі сумніви щодо його участі у грі проти Боснії. Останні кілька днів представник Ла Ліги тренувався індивідуально під пильним наглядом лікарів.

Нагадаємо, півфінал відбору Євро-2024 між Боснією та Україною відбудеться вже завтра, 21 березня, початок о 21:45 за київським часом. Переможець дуелі зустрінеться з Ізраїлем або Ісландією у вирішальному поєдинку за вихід на чемпіонат Європи.

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