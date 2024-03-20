Очікувалося, що бельгієць найближчим часом повернеться до складу "вершкових". Утім, на тренуванні Тібо Куртуа отримав нову травму. Лікарі діагностували розрив внутрішнього меніска.

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Як повідомляє AS, 31-річний воротар успішно переніс операцію під наглядом медичних служб Реала. Тібо Куртуа видалили меніск. Його відновлення займе близько двох місяців, а це означає, що для нього сезон закінчено.

Нагадаємо, що бельгієць виступає за Реал з 2018 року. Загалом Куртуа зіграв за мадридців у 230 матчах. У складі "вершкових" Тібо вигравав Лігу чемпіонів у сезоні 2021/22 та двічі здобував титул чемпіона Іспанії.

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