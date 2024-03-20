Куртуа успішно переніс операцію – конкурент Луніна пропустить щонайменше 2 місяці
Голкіпер Реала Тібо Куртуа незабаром розпочне реабілітацію після важкої травми.
Очікувалося, що бельгієць найближчим часом повернеться до складу "вершкових". Утім, на тренуванні Тібо Куртуа отримав нову травму. Лікарі діагностували розрив внутрішнього меніска.
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Як повідомляє AS, 31-річний воротар успішно переніс операцію під наглядом медичних служб Реала. Тібо Куртуа видалили меніск. Його відновлення займе близько двох місяців, а це означає, що для нього сезон закінчено.
Нагадаємо, що бельгієць виступає за Реал з 2018 року. Загалом Куртуа зіграв за мадридців у 230 матчах. У складі "вершкових" Тібо вигравав Лігу чемпіонів у сезоні 2021/22 та двічі здобував титул чемпіона Іспанії.
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