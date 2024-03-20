"Я добре знаю Саво Мілошевіча з часів, коли ми разом грали. Чудова і чесна людина. Але я не знаю його як тренера. Він провів лише 4 матчі на чолі збірної, постійно змінюючи гравців і навіть структуру. До цієї команди дуже важко підготуватися. До і після гри побажаю Саво всього найкращого, але ми приїхали сюди не дружити.

Я не бачив слів Саво, де він підтримує російських футболістів, але якщо він таке казав, то я нагадаю йому, що в нас йде війна, що ситуація така. Я вважаю, що найважливіше зараз підготувати до гри, а не розмовляти про це.

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Циганков у команді. У нас є ще один день. Після сьогоднішнього тренування подивимося, як він почувається, оцінимо його стан. Сподіваємося, він відновиться якнайшвидше. Звичайно, Віктор – важливий футболіст. Але ми привезли 20 гравців, деякі з них можуть зіграти на позиції Циганкова.

Нових пошкоджень немає. Всі відновлюються, всі готуються. Мені завжди складно обрати, хто не потрапить у заявку. Я бачу тренувальний процес, бачу, як всі працюють.

Ми розуміємо, що буде важка гра. Ми на виїзді. Мене не хвилює, як Боснія та Герцеговина виступила у кваліфікації. Так, вони фінішували п'ятими, але до такого матчу будь-яка команда може прекрасно підготуватися.

Це хороша команда з хорошими гравцями. Ви не побачите жодної зверхності чи неповаги від нашої збірної до суперника. Потрібно поважати опонента та концентруватися на собі", – сказав на пресконференції Сергій Ребров.

Нагадаємо, матч України проти Боснії і Герцеговини відбудеться 21 березня в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом. Переможець дуелі зустрінеться з Ізраїлем або Ісландією у вирішальному поєдинку за вихід на Євро-2024.

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