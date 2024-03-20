Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті попросив Андрія Луніна повернутись з розташування національної команди цілим і не ушкодженим.

Напередодні основний голкіпер Реала Тібо Куртуа, який майже відновився від травми, зазнав нового ушкодження під час тренування, порвавши внутрішній меніск правого коліна. За прогнозами лікарів, бельгієць вибув щонайменше на 6-7 тижнів і більше не зіграє у поточному сезоні.

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Як повідомляє Real Madrid Exclusivo, головний тренер мадридців Карло Анчелотті після цієї новини зателефонував Андрію Луніну. "Тобі потрібно повернутися здоровим після матчів у збірній", – попросив італієць.

Українець, який виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги, до кінця сезону залишатиметься № 1 у Реалі. Нині Андрій перебуває у таборі національної команди і готується до матчу плей-офф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, Лунін провів за Реал 23 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів (ще у 10 поєдинках відстояв "на нуль").

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