У рамках програми дня в 33-му турі Ла Ліги 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 33-й тур

Кадіс – Мальорка – 1:1

Голи: Рамос де ла Флор, 59 – Мурікі, 12

Гранада – Осасуна – початок о 17:15

Вільяреал – Райо Вальєкано – початок о 19:30

Бетіс – Севілья – початок о 22:00

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Кадіс відкрив програму дня нічийним поєдинком з Мальоркою. На гол Мурікі, забитий на початку зустрічі, по перерві відповів Рамос де ла Флор, а більше команди не забивали. Результат виявився невигідним як для андалусійців, так і для балеарців – перші залишились у п'яти очках від підйому із зони вильоту, а другі тримаються лишень у шести пунктах над нею.

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