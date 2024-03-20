Як на боротьбу Віталія Миколенка за виживання вплинуть небувалі зняття очок. Чи стане Олександр Зінченко чемпіоном Англії, відібравши золото у своєї колишньої команди. "Футбол 24" розповідає про основні інтриги АПЛ 2023/24.

Битва за виживання

Таких сезонів англійські експерти не пригадують. В АПЛ відразу 2 клуби отримали найжорсткіше покарання. В Евертона, за який виступає Віталій Миколенко, відняли спочатку 10 очок, після апеляції зменшивши мінус до 6, але цей штраф може зрости ще раз. Ноттінгем Форест позбавили 4 балів. "Сезон із зірочками не схожий на жоден інший", – описує цю ситуацію The Athletic. Насправді важко прогнозувати, що станеться у самому низу, адже турніру таблицю вже змінювали вручну тричі, а ще стільки ж випадків ми ще можемо побачити надалі, адже на столі розгляд других штрафних санкцій проти Евертона, а обидва клуби матимуть право подати апеляцію.

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Аналітики статистичного порталу Opta розрахували, що дві команди вже не мають реальних шансів зберегти прописку в англійській Прем'єр-лізі. Шеффілд Юнайтед посідає останнє місце (14 очок, але за 28 матчів), Бернлі йде на 19 сходинці (17 балів за 29 турів). Ще до того, як у Ноттінгем Форест відняли 4 очки за порушення фінансового фейр-плей, Лутон мав аж 73% імовірності вилетіти. Однак зараз дивовижні новачки, які вдома забивають навіть будь-кому з грандів, мають уже значно кращі шанси посісти рятівне 17 місце, адже випереджають "лісників" на 1 бал. Тим не менше, гірший календар Лутона вимагає чергового дива.

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Штучний інтелект також розрахував шанси Евертона, якому загрожує друге зняття очок за сезон. Команді Віталія Миколенка прогнозують підсумкові 34 бали та збереження прописки в АПЛ. OPTA давала на виліт "ірисок" менше 7%, але все кардинально можуть змінити нові дисциплінарні стягнення від АПЛ. The Telegraph врахував уже всі можливі обставини і дає лише 15% імовірності вильоту Евертона. Не дивно, адже команду Дайча чекають 5 матчів з основними конкурентами, з яких відразу 4 – вдома.

Календар Евертона – що чекає Миколенка

Брентфорд, за який виступає інший українець Єгор Ярмолюк, опустився на 15 місце, здобувши тільки 1 бал за попередні 6 матчів. Від зони вильоту "бджіл" відділяють 5 балів, однак на фініші сезону команда Франка має чи не найкращий календар: Шеффілд, Лутон, Евертон, Фулхем, Борнмут – всі команди з нижньої половини таблиці. Тому логічно, що шанси Брентфорда вилетіти з АПЛ навіть після кількох серій невдах становлять лише 6%. Надто багато втратили конкуренти, які ще й часто зустрічатимуться між собою на фініші сезону.

Календар Брентфорда – розклад для Ярмолюка

Троє в чемпіонському човні

Арсенал і Ліверпуль після 28 турів спромоглися випередити чинного чемпіона на 1 бал. Це стало можливим завдяки нічиїй на Енфілді, де Манчестер Сіті у другому виїзному матчі проти головних конкурентів у боротьбі за золото більше розчарував. У першому колі команда Гвардіоли без особливих шансів на успіх поступилася Арсеналу (1:0). З Ліверпулем двічі завершили внічию 1:1. І все ж саме Ман Сіті виглядає головним претендентом на здобуття титулу чемпіонів Англії.

Ліцензійний букмекер GGBET серед топ-3 АПЛ найменше вірить в Арсенал Зінченка (3,45). На другому місці коефіцієнт Ліверпуля (3,15). А ось на те, що Ман Сіті стане переможцем Прем'єр-ліги, букмекер GGBET пропонує 2,15. Далі йдуть вже варіанти для справжніх сміливців. На перемогу Тоттенхема, який зараз відстає від лідера на 11 очок, дають коефіцієнт 300, на Астон Віллу – 500, а на Челсі Мудрика – цілих 5000. Матч Манчестер Сіті – Арсенал 31 березня дійсно має всі шанси стати золотим. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Арсенал програє Ман Сіті, коефіцієнт на це становить 1,94. Шанси лондонців оцінили у 3,8.

Відзначимо, що усі 3 клуби продовжують боротьбу в кількох турнірах. Арсенал і Манчестер Сіті можуть зустрітися у півфіналі ЛЧ, якщо переможуть Баварію і Реал Мадрид. Ліверпуль в ЛЄ чекає Аталанта, а далі потенційно зустріч з Анатолієм Трубіним, який захищає кольори Бенфіки. У всіх команд залишається по 10 матчів у Прем'єр-лізі. З розрахунків OPTA також виходить, що команда Олександра Зінченка посяде підсумкове 3 місце (на це аж 52% імовірності). На золото Ман Сіті аналітики дають 46%, на срібло Ліверпуля – 39%.

Хто ще проб'ється в ЛЧ

Цього сезону в найсильнішій лізі світу багато несподіванок і непередбачуваних змін. Однією з таких може стати вихід 5 команди АПЛ в Лігу чемпіонів. Станеться це, якщо Англія фінішує у топ-2 Таблиці коефіцієнтів УЄФА. Наразі з невеликою перевагою друге місце залишає за собою Німеччина. Однак саме АПЛ (70,6%) та італійська Серія А (96,9%) мають найбільше імовірності отримати по 5 клубів у Лізі чемпіонів 2024/25.

На 2 місця маємо лише 3 реальних претендентів. Астон Вілла відірвалася від 5 у таблиці Тоттенхема на 3 очки, але лондонці мають матч у запасі проти Челсі. Манчестер Юнайтед відстав від заповітного 5 місця на 6 балів, однак на папері легші суперники дають певну перевагу. Попереду, зокрема, Брентфорд, Борнмут, Шеффілд Юнайтед, Бернлі, Крістал Пелас і Брайтон Команда Емері підійшла до мрії дуже близько, але на фініші все може обірвати жахливий календар – лише Брайтон має важчих суперників, ніж віллани. Ньюкасл, Манчестер Сіті, Арсенал та Ліверпуль – серії Тоттенхема також не позаздриш, але у "шпор" є і Лутон, Ноттінгем Форест, Брентфорд чи Шеффілд Юнайтед.

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