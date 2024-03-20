Зінченко б'ється за чемпіонський пояс, виживання Миколенка, сенсація в ЛЧ – фініш сезону АПЛ інтригує, як ніколи
Як на боротьбу Віталія Миколенка за виживання вплинуть небувалі зняття очок. Чи стане Олександр Зінченко чемпіоном Англії, відібравши золото у своєї колишньої команди. "Футбол 24" розповідає про основні інтриги АПЛ 2023/24.
Битва за виживання
Таких сезонів англійські експерти не пригадують. В АПЛ відразу 2 клуби отримали найжорсткіше покарання. В Евертона, за який виступає Віталій Миколенко, відняли спочатку 10 очок, після апеляції зменшивши мінус до 6, але цей штраф може зрости ще раз. Ноттінгем Форест позбавили 4 балів. "Сезон із зірочками не схожий на жоден інший", – описує цю ситуацію The Athletic. Насправді важко прогнозувати, що станеться у самому низу, адже турніру таблицю вже змінювали вручну тричі, а ще стільки ж випадків ми ще можемо побачити надалі, адже на столі розгляд других штрафних санкцій проти Евертона, а обидва клуби матимуть право подати апеляцію.
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Аналітики статистичного порталу Opta розрахували, що дві команди вже не мають реальних шансів зберегти прописку в англійській Прем'єр-лізі. Шеффілд Юнайтед посідає останнє місце (14 очок, але за 28 матчів), Бернлі йде на 19 сходинці (17 балів за 29 турів). Ще до того, як у Ноттінгем Форест відняли 4 очки за порушення фінансового фейр-плей, Лутон мав аж 73% імовірності вилетіти. Однак зараз дивовижні новачки, які вдома забивають навіть будь-кому з грандів, мають уже значно кращі шанси посісти рятівне 17 місце, адже випереджають "лісників" на 1 бал. Тим не менше, гірший календар Лутона вимагає чергового дива.
Штучний інтелект також розрахував шанси Евертона, якому загрожує друге зняття очок за сезон. Команді Віталія Миколенка прогнозують підсумкові 34 бали та збереження прописки в АПЛ. OPTA давала на виліт "ірисок" менше 7%, але все кардинально можуть змінити нові дисциплінарні стягнення від АПЛ. The Telegraph врахував уже всі можливі обставини і дає лише 15% імовірності вильоту Евертона. Не дивно, адже команду Дайча чекають 5 матчів з основними конкурентами, з яких відразу 4 – вдома.
Календар Евертона – що чекає Миколенка
Брентфорд, за який виступає інший українець Єгор Ярмолюк, опустився на 15 місце, здобувши тільки 1 бал за попередні 6 матчів. Від зони вильоту "бджіл" відділяють 5 балів, однак на фініші сезону команда Франка має чи не найкращий календар: Шеффілд, Лутон, Евертон, Фулхем, Борнмут – всі команди з нижньої половини таблиці. Тому логічно, що шанси Брентфорда вилетіти з АПЛ навіть після кількох серій невдах становлять лише 6%. Надто багато втратили конкуренти, які ще й часто зустрічатимуться між собою на фініші сезону.
Календар Брентфорда – розклад для Ярмолюка
Троє в чемпіонському човні
Арсенал і Ліверпуль після 28 турів спромоглися випередити чинного чемпіона на 1 бал. Це стало можливим завдяки нічиїй на Енфілді, де Манчестер Сіті у другому виїзному матчі проти головних конкурентів у боротьбі за золото більше розчарував. У першому колі команда Гвардіоли без особливих шансів на успіх поступилася Арсеналу (1:0). З Ліверпулем двічі завершили внічию 1:1. І все ж саме Ман Сіті виглядає головним претендентом на здобуття титулу чемпіонів Англії.
Ліцензійний букмекер GGBET серед топ-3 АПЛ найменше вірить в Арсенал Зінченка (3,45). На другому місці коефіцієнт Ліверпуля (3,15). А ось на те, що Ман Сіті стане переможцем Прем'єр-ліги, букмекер GGBET пропонує 2,15. Далі йдуть вже варіанти для справжніх сміливців. На перемогу Тоттенхема, який зараз відстає від лідера на 11 очок, дають коефіцієнт 300, на Астон Віллу – 500, а на Челсі Мудрика – цілих 5000. Матч Манчестер Сіті – Арсенал 31 березня дійсно має всі шанси стати золотим. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Арсенал програє Ман Сіті, коефіцієнт на це становить 1,94. Шанси лондонців оцінили у 3,8.
Відзначимо, що усі 3 клуби продовжують боротьбу в кількох турнірах. Арсенал і Манчестер Сіті можуть зустрітися у півфіналі ЛЧ, якщо переможуть Баварію і Реал Мадрид. Ліверпуль в ЛЄ чекає Аталанта, а далі потенційно зустріч з Анатолієм Трубіним, який захищає кольори Бенфіки. У всіх команд залишається по 10 матчів у Прем'єр-лізі. З розрахунків OPTA також виходить, що команда Олександра Зінченка посяде підсумкове 3 місце (на це аж 52% імовірності). На золото Ман Сіті аналітики дають 46%, на срібло Ліверпуля – 39%.
Хто ще проб'ється в ЛЧ
Цього сезону в найсильнішій лізі світу багато несподіванок і непередбачуваних змін. Однією з таких може стати вихід 5 команди АПЛ в Лігу чемпіонів. Станеться це, якщо Англія фінішує у топ-2 Таблиці коефіцієнтів УЄФА. Наразі з невеликою перевагою друге місце залишає за собою Німеччина. Однак саме АПЛ (70,6%) та італійська Серія А (96,9%) мають найбільше імовірності отримати по 5 клубів у Лізі чемпіонів 2024/25.
На 2 місця маємо лише 3 реальних претендентів. Астон Вілла відірвалася від 5 у таблиці Тоттенхема на 3 очки, але лондонці мають матч у запасі проти Челсі. Манчестер Юнайтед відстав від заповітного 5 місця на 6 балів, однак на папері легші суперники дають певну перевагу. Попереду, зокрема, Брентфорд, Борнмут, Шеффілд Юнайтед, Бернлі, Крістал Пелас і Брайтон Команда Емері підійшла до мрії дуже близько, але на фініші все може обірвати жахливий календар – лише Брайтон має важчих суперників, ніж віллани. Ньюкасл, Манчестер Сіті, Арсенал та Ліверпуль – серії Тоттенхема також не позаздриш, але у "шпор" є і Лутон, Ноттінгем Форест, Брентфорд чи Шеффілд Юнайтед.
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