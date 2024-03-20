Олімпіада-2024: збірна України отримала суперників – Мессі залякує Ротаня
Олімпійська збірна України з футболу дізналася, з ким зустрінеться на Іграх у Франції.
У Парижі відбулося жеребкування футбольного турніру Олімпійських Ігор-2024. Україна дебютує на Олімпіаді, тому потрапила до четвертого кошика. Нашими суперниками стали Аргентина, Марокко та третя команда від Азії (в Азії відбір завершиться у травні).
Проти України може зіграти сам Мессі – головний тренер олімпійської збірної Аргентини Хав'єр Маскерано наголошував, що готовий взяти Лео на Ігри. Марокко виграло молодіжний Кубок африканських націй.
Результати жеребкування Олімпіади-2024
Група А
Франція
США
Гвінея / четверта команда Азії
Нова Зеландія
Група В
Аргентина
Марокко
Третя команда Азії
Україна
Група С
Друга команда Азії
Іспанія
Єгипет
Домінікана
Група D
Перша команда Азії
Парагвай
Малі
Ізраїль
Україна кваліфікувалася на Ігри в Парижі завдяки виходу у півфінал молодіжного Євро-2023 U-21. На Олімпіаду поїдуть футболісти, які народилися після 1 січня 2001 року. Руслан Ротань додатково може викликати трьох старших гравців.
Футбольний турнір Олімпійських Ігор-2024 відбудеться з 24 липня по 10 серпня на семи французьких стадіонах. У чоловічому секторі беруть участь 16 збірних. На Олімпіаді-2020 золоті медалі взяла Бразилія, обігравши у фіналі Іспанію.