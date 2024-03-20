Олімпійська збірна України з футболу дізналася, з ким зустрінеться на Іграх у Франції.

У Парижі відбулося жеребкування футбольного турніру Олімпійських Ігор-2024. Україна дебютує на Олімпіаді, тому потрапила до четвертого кошика. Нашими суперниками стали Аргентина, Марокко та третя команда від Азії (в Азії відбір завершиться у травні).

Проти України може зіграти сам Мессі – головний тренер олімпійської збірної Аргентини Хав'єр Маскерано наголошував, що готовий взяти Лео на Ігри. Марокко виграло молодіжний Кубок африканських націй.

Результати жеребкування Олімпіади-2024

Група А

Франція

США

Гвінея / четверта команда Азії

Нова Зеландія

Група В

Аргентина

Марокко

Третя команда Азії

Україна

Група С

Друга команда Азії

Іспанія

Єгипет

Домінікана

Група D

Перша команда Азії

Парагвай

Малі

Ізраїль

Україна кваліфікувалася на Ігри в Парижі завдяки виходу у півфінал молодіжного Євро-2023 U-21. На Олімпіаду поїдуть футболісти, які народилися після 1 січня 2001 року. Руслан Ротань додатково може викликати трьох старших гравців.

Футбольний турнір Олімпійських Ігор-2024 відбудеться з 24 липня по 10 серпня на семи французьких стадіонах. У чоловічому секторі беруть участь 16 збірних. На Олімпіаді-2020 золоті медалі взяла Бразилія, обігравши у фіналі Іспанію.